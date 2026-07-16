VIDEO: salió a la luz la reacción de Barco que no se vio en TV y que habría desatado el cruce con Bellingham

La clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026 dejó una imagen que rápidamente dio la vuelta al mundo: el cachetazo de Jude Bellingham a Valentín Barco una vez finalizado el encuentro. La agresión provocó la inmediata reacción de Nicolás Otamendi, que salió en defensa del lateral argentino, y generó un breve tumulto entre jugadores de ambos seleccionados.

Sin embargo, horas después del partido comenzó a viralizarse un video registrado por un hincha desde una de las tribunas que muestra una secuencia que no apareció en la transmisión oficial. Las imágenes corresponden al momento del empate de Enzo Fernández, cuando Barco salió corriendo desde el banco de suplentes para sumarse al festejo.

En el recorrido hacia sus compañeros, el defensor argentino pasó muy cerca de varios futbolistas ingleses que permanecían visiblemente golpeados por el empate. Mientras celebraba con euforia, Barco gritó el gol al cruzar frente a los rivales e incluso recibió un empujón de uno de ellos. En ese sector también se encontraba Bellingham, quien aparece tendido sobre el césped mientras el ex Boca pasa a pocos metros de su posición.

Ese nuevo ángulo no muestra un intercambio directo entre ambos jugadores, pero sí aporta contexto a una situación que hasta ahora había quedado incompleta. En la transmisión televisiva únicamente se observó la agresión del mediocampista inglés tras el pitazo final y la intervención de Otamendi, sin que se conociera qué había sucedido previamente.

La secuencia se volvió viral en redes sociales porque permite reconstruir parte de los instantes previos al encontronazo. Aunque el video ayuda a entender el contexto en el que se produjo la tensión, no confirma por sí solo que ese haya sido el motivo del cachetazo de Bellingham, cuyo accionar fue ampliamente cuestionado tras el final del encuentro.