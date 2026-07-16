"Lindo día para ahogar las penas": el rey Carlos III bromeó por la eliminación de Inglaterra ante Argentina

El monarca hizo un comentario con humor durante una visita a un histórico pub de Dorset, donde compartió una cerveza junto a la reina Camila tras la derrota inglesa en el Mundial.
El rey Carlos III se permitió una broma sobre la reciente eliminación de Inglaterra en semifinales del Mundial ante la Argentina durante una visita a una cervecería. Mientras se servía una pinta, el monarca comentó entre risas: “Lindo día para ahogar algunas penas”, lo que generó carcajadas entre los presentes.
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A su lado, la reina Camila sonrió ante la ocurrencia del rey, en un ambiente relajado y distendido.
La visita a la cervecería Hall & Woodhouse Badger Brewery, fundada en 1777 en Blandford y manejada por la séptima generación de una misma familia, formó parte de una agenda oficial en la región de Dorset, donde la pareja real compartió momentos con trabajadores y vecinos.