"Lindo día para ahogar las penas": el rey Carlos III bromeó por la eliminación de Inglaterra ante Argentina

El monarca hizo un comentario con humor durante una visita a un histórico pub de Dorset, donde compartió una cerveza junto a la reina Camila tras la derrota inglesa en el Mundial.

Hoy 12:55

El rey Carlos III se permitió una broma sobre la reciente eliminación de Inglaterra en semifinales del Mundial ante la Argentina durante una visita a una cervecería. Mientras se servía una pinta, el monarca comentó entre risas: “Lindo día para ahogar algunas penas”, lo que generó carcajadas entre los presentes.

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A su lado, la reina Camila sonrió ante la ocurrencia del rey, en un ambiente relajado y distendido.

La visita a la cervecería Hall & Woodhouse Badger Brewery, fundada en 1777 en Blandford y manejada por la séptima generación de una misma familia, formó parte de una agenda oficial en la región de Dorset, donde la pareja real compartió momentos con trabajadores y vecinos.