Llega a Cine Sunstar una de las películas más esperadas del año: "La Odisea"

La superproducción dirigida por Christopher Nolan es la novedad salienta en las novedades de este jueves en las salas locales.
Como cada jueves, la cartelera de Cine Sunstar se renueva con los mejores estrenos. En este caso, se suma a la grilla de propuestas una de las películas más esperadas del año.
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Se trata de La Odisea, dirigida por Christopher Nolan y con un elenco de estrellas como Matt Damon, Zendaya, Robert Pattinson, Tom Holland, Charlize Theron y Anne Hathaway.
La película sigue a Odiseo, el legendario rey griego de Ítaca, en su largo y peligroso viaje de regreso a casa tras la guerra de Troya, narrando sus encuentros con seres míticos como el cíclope Polifemo, las sirenas y la diosa bruja Circe, mientras intenta reencontrarse con su esposa, Penélope.