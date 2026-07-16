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SANTIAGO DEL ESTERO | 16 JUL 2026 | 25º
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Llega a Cine Sunstar una de las películas más esperadas del año: "La Odisea"

La superproducción dirigida por Christopher Nolan es la novedad salienta en las novedades de este jueves en las salas locales.

Hoy 13:53
La Odisea

Como cada jueves, la cartelera de Cine Sunstar se renueva con los mejores estrenos. En este caso, se suma a la grilla de propuestas una de las películas más esperadas del año.

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Se trata de La Odisea, dirigida por Christopher Nolan y con un elenco de estrellas como Matt Damon, Zendaya, Robert Pattinson, Tom Holland, Charlize Theron y Anne Hathaway.

La película sigue a Odiseo, el legendario rey griego de Ítaca, en su largo y peligroso viaje de regreso a casa tras la guerra de Troya, narrando sus encuentros con seres míticos como el cíclope Polifemo, las sirenas y la diosa bruja Circe, mientras intenta reencontrarse con su esposa, Penélope.

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