Detención de un hombre en Libertador General San Martín tras intento de fuga

Un individuo con condena condicional fue detenido tras intentar escapar de la policía en Libertador General San Martín.

Hoy 14:11

Un hombre de 29 años fue detenido en la ciudad de Libertador General San Martín tras intentar fugarse al notar la presencia de efectivos policiales. El incidente ocurrió el pasado martes alrededor de las 12.05 en la intersección de las avenidas San Francisco y Yuchán.

Según información proporcionada por fuentes consultadas, el sujeto, que estaba transitando por el área, se dio cuenta de la presencia policial y decidió huir, lo que dio inicio a una persecución.

Los efectivos lograron identificar que el individuo se había ocultado en un domicilio cercano. Con la autorización de la propietaria, los agentes ingresaron a la vivienda y localizaron al inculpado que se había escondido arriba de un mueble.

Al verificar sus antecedentes a través del Centro de Información y Análisis Criminal, se determinó que el detenido contaba con una condena de cumplimiento condicional y tenía impuestas 15 medidas restrictivas.

El hombre fue trasladado a la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 4, donde quedó a disposición de la Justicia.

Este tipo de incidentes resaltan la importancia de la vigilancia policial en áreas con antecedentes de criminalidad, como es el caso de Libertador General San Martín, donde se implementan medidas para garantizar la seguridad pública.