Violencia a la salida de un colegio: una mujer terminó inconsciente tras una feroz pelea

El incidente ocurrió frente a un establecimiento educativo en Añatuya y movilizó a los servicios de emergencia. Hay dos personas lesionadas.

Hoy 14:24

Lo que debía ser una jornada escolar habitual terminó en un escenario de extrema violencia. En las inmediaciones de la intersección de calles 25 de Mayo y Estrada, a pocos metros del acceso principal de un colegio secundario, se desató una violenta gresca que dejó como saldo a una mujer inconsciente y a un joven con heridas de diversa consideración.

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Según los primeros reportes, el conflicto comenzó como una discusión verbal entre adultos presentes en el lugar, pero rápidamente escaló hasta convertirse en un enfrentamiento físico de gran magnitud. En la gresca, que involucró tanto a hombres como a mujeres, la peor parte se la llevó una mujer de 33 años, quien fue brutalmente agredida hasta perder el conocimiento.

La brutalidad del hecho generó momentos de pánico entre los estudiantes que salían de clase y los padres que esperaban en la puerta del establecimiento.

Ante la gravedad de la situación, se solicitó de urgencia la presencia de asistencia médica. La ambulancia municipal se hizo presente en el lugar para estabilizar a la víctima, quien debió ser trasladada de urgencia al Hospital Zonal de Añatuya para recibir atención especializada debido al estado en que fue hallada.

En paralelo, un joven también fue asistido por lesiones sufridas durante el enfrentamiento.

Efectivos policiales de la Comisaría 41 se presentaron de inmediato en la zona para dispersar a los involucrados y restablecer el orden. Actualmente, el personal de seguridad trabaja en la recolección de testimonios y análisis de posibles registros fílmicos para determinar con exactitud cómo se originó el conflicto y quiénes fueron los principales instigadores de la pelea.

La comunidad educativa y los vecinos de la zona manifestaron su profunda preocupación por el nivel de violencia registrado en un horario de alta concurrencia de menores. Se espera que, con el avance de la investigación, se tomen medidas para garantizar la seguridad en el entorno escolar.