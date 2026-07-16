Alarma en España: Lamine Yamal no entrenó y encendió las dudas para la final ante Argentina

La gran figura de la Roja no participó de la práctica de este jueves por una molestia en el muslo izquierdo y fue visto con un vendaje. A tres días de la final del Mundial 2026 frente a la Selección Argentina, su evolución es seguida de cerca por el cuerpo técnico de Luis de la Fuente.

Hoy 15:06

La Selección de España comenzó a preparar la gran final del Mundial 2026 con una noticia que encendió las alarmas. Lamine Yamal, una de las grandes figuras del equipo de Luis de la Fuente, no entrenó a la par de sus compañeros este jueves debido a una molestia muscular y quedó bajo observación de cara al duelo del próximo domingo frente a Argentina.

El joven extremo del Barcelona, que viene de ser determinante en el triunfo por 2-0 sobre Francia en las semifinales, terminó aquel encuentro con una sobrecarga en el muslo de la pierna izquierda. Aunque los médicos de la Roja le realizaron tareas de recuperación apenas finalizó el partido, el futbolista no pudo participar de la práctica en Nueva Jersey y realizó un trabajo diferenciado.

Las imágenes difundidas por medios españoles mostraron a Yamal sentado al costado del campo con un vendaje en el muslo izquierdo. Con los botines puestos, el atacante realizó ejercicios de rehabilitación sobre una colchoneta y utilizó un rodillo de gomaespuma para liberar la tensión muscular, sin integrarse al resto del plantel durante la sesión.

El extremo de apenas 19 años fue una de las figuras de la semifinal. Si bien no pudo convertir —le anularon un gol por posición adelantada—, provocó el penal que abrió el marcador y fue un constante dolor de cabeza para la defensa francesa gracias a su velocidad y desequilibrio por la banda derecha.

Otro de los futbolistas que trabajó de manera diferenciada fue Pedro Porro, autor del segundo gol frente a Francia y una de las figuras del encuentro. El lateral derecho arrastra una fatiga muscular luego del gran desgaste físico realizado para controlar a Kylian Mbappé, Bradley Barcola y Michael Olise durante la semifinal.

En el cuerpo técnico español mantienen el optimismo y confían en que tanto Lamine Yamal como Pedro Porro podrán reincorporarse a los entrenamientos en las próximas horas. Sin embargo, sus evoluciones serán seguidas de cerca hasta el domingo, cuando España enfrente a la Selección Argentina desde las 16 en el MetLife Stadium, en busca del título del Mundial 2026.