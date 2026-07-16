Se invita a recorrer la muestra “Arte y Comunidad” en la Escuela de Artes Plásticas “Juanita Briones”

Hasta el 31 de julio, vecinos y familias podrán recorrer una exposición de dibujos, pinturas y esculturas, además de visitar stands de artesanos, emprendedores y distintas instituciones.

Hoy 15:22

La Municipalidad de La Banda invita a la comunidad a visitar la muestra “Arte y Comunidad”, que se desarrolla hasta el 31 de julio, de 9 a 12 en las inmediaciones de la Escuela Municipal de Artes Plásticas “Juanita Briones”, con una propuesta que pone en valor el talento de los alumnos y el trabajo educativo que la institución desarrolla desde hace más de 50 años.

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Durante la muestra, los visitantes podrán recorrer la exposición de dibujos, pinturas y esculturas realizadas por los niños que asisten a la escuela, además de visitar stands del Museo, personal de salud, artesanos y emprendedores locales, en un espacio que integra el arte, la cultura y la participación comunitaria bajo el lema “Arte, cultura y comunidad que nos unen”.

Las docentes destacaron que la institución recibe a niños de 4 a 12 años, quienes aprenden diferentes técnicas de dibujo, pintura y escultura, desarrollando la creatividad, la motricidad fina y el trabajo en equipo. Asimismo, resaltaron que la escuela mantiene abiertas las inscripciones durante todo el año, ya que se trata de una propuesta de educación no formal y totalmente gratuita.

Otro de los aspectos destacados es el carácter inclusivo de la institución, que brinda un espacio de contención a niños con distintas condiciones y discapacidades, utilizando el arte como una herramienta de integración, expresión y desarrollo personal.

Desde la Escuela Municipal de Artes Plásticas “Juanita Briones” invitaron a las familias a acercarse a conocer la muestra y a formar parte de esta propuesta educativa y cultural que continúa promoviendo el acceso al arte y fortaleciendo el vínculo entre la escuela y la comunidad.