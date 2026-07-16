Argentina recuperó el primer puesto del ranking FIFA

La clasificación a la final del Mundial 2026 le devolvió a la Selección Argentina el liderazgo del ranking FIFA. La Albiceleste superó a Francia, que cayó al tercer puesto tras perder con España, y ahora irá por un doble objetivo en la definición del torneo.

Hoy 13:41

La Selección Argentina volvió a convertirse en la número uno del ranking FIFA luego de su triunfo sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni recuperó el liderazgo de la clasificación internacional gracias a su pase a la final, mientras que Francia descendió al tercer lugar tras su eliminación a manos de España, que ahora ocupa el segundo puesto.

La Albiceleste ya había iniciado la Copa del Mundo como líder del ranking, aunque durante el certamen perdió momentáneamente esa posición debido a la actualización de puntos y a los resultados de sus principales perseguidores. Con la victoria ante el conjunto inglés, Argentina volvió a la cima justo antes de disputar el partido más importante del torneo.

El regreso al primer puesto también reavivó una curiosa estadística que acompaña al ranking FIFA desde hace años. Desde la implementación del sistema moderno de clasificación, ninguna selección que llegó a un Mundial como número uno del ranking logró consagrarse campeona, un dato que con el tiempo fue bautizado como una especie de "maldición" por los aficionados.

Argentina había alcanzado el liderazgo antes del comienzo de la Copa del Mundo tras aprovechar los tropiezos de Francia y España en la última fecha FIFA, además de consolidar su posición con las victorias en los amistosos previos frente a Honduras e Islandia.

Ahora, la Selección tendrá un desafío doble en la gran final. Además de intentar defender la corona obtenida en Qatar 2022, buscará convertirse en el primer equipo en romper esa llamativa estadística y conquistar el Mundial siendo el número uno del ranking FIFA. Un logro que le permitiría seguir escribiendo páginas doradas en la historia del fútbol argentino.