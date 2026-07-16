Argentina adelanta la llegada de los F-16 y prodría tenerlos a todos un año antes de lo previsto

Las autoridades prevén que, si se mantienen los avances actuales, el proceso podría finalizar en diciembre de 2027.

Hoy 14:05

La Fuerza Aérea Argentina recibirá en septiembre un lote de seis aviones F-16 de combate que originalmente se iba a entregar en diciembre. El adelanto responde al buen ritmo del programa de incorporación de aeronaves y permitirá acelerar la modernización de la flota militar.

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El contrato establece la adquisición de veinticuatro F-16 A/B MLU provenientes de Dinamarca, con entregas escalonadas hasta 2028. Las autoridades prevén que, si se mantienen los avances actuales, el proceso podría finalizar en diciembre de 2027.

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El analista Andrei Serbin Pont explicó en Infobae en Vivo que el lote que llegará en septiembre está compuesto por seis aeronaves monoplaza. Argentina incorporó dieciséis unidades de este tipo y ocho biplaza, que facilitan la capacitación de pilotos y oficiales de armas.

La incorporación progresiva de los F-16 busca fortalecer la capacidad operativa y tecnológica de la Fuerza Aérea, permitiendo el entrenamiento local y el desarrollo de nuevos estándares de infraestructura.

Durante los últimos diez días, pilotos argentinos realizaron sus primeros vuelos solos en F-16, como parte de la capacitación iniciada con el primer lote entregado..

Detalles del contrato y cronograma de entregas

El contrato estipula una inversión inicial de USD 300 millones por las aeronaves y su equipamiento. El monto total del programa, incluyendo paquetes de armas y modernización, se estima entre USD 900 millones y USD 1.000 millones. Argentina acordó la adquisición con Dinamarca bajo el estándar Tape 6.5, con la previsión de actualizar los sistemas a la versión Tape 6.6 X.

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La planificación original preveía entregas entre 2024 y 2028. Sin embargo, la aceleración de los trabajos permite anticipar la llegada de los seis monoplazas que se preveían para diciembre.

Según Serbin Pont, si persiste el ritmo actual, los lotes previstos para 2027 y 2028 podrían completarse en diciembre de 2027. La Fuerza Aérea ya recibió seis aeronaves y espera otros lotes: en 2025, cuatro biplazas y dos monoplazas; en 2027, al menos cuatro monoplazas y dos biplazas.

El avión adicional, identificado como el número veinticinco, se utiliza únicamente como plataforma de entrenamiento en tierra. Esta aeronave no vuela y su función es formar a las tripulaciones técnicas y operativas.

Capacidades tecnológicas y nuevas funciones de los F-16

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La compra de los F-16 incorpora tecnología que hasta ahora no estaba disponible en Argentina. Las aeronaves cuentan con misiles AMRAAM de mediano y largo alcance, que permiten el combate aéreo más allá del alcance visual. Esta capacidad representa un salto en la defensa, ya que anteriormente los pilotos solo podían atacar objetivos que veían a simple vista.

Otra novedad es la incorporación del pod Lightning G4, con cámara infrarroja, cámara de TV de alta resolución y designador láser. Este equipamiento permite marcar blancos y guiar bombas con precisión, mejorando la efectividad en misiones de ataque. Durante la ceremonia del primer vuelo solo, se observó el pod Lightning G4 instalado en uno de los aviones.

Además, los F-16 llegarán equipados con pods de reconocimiento fotográfico y de video, pilones de autoprotección y sistemas de guerra electrónica como el CJS y el ACE Pylon. El programa incluye cascos JHMC-S con visor integrado, que ofrecen mayor maniobrabilidad y permiten al piloto disparar misiles a objetivos fuera del eje frontal del avión.

Infraestructura, entrenamiento y certificaciones

La incorporación de los F-16 requiere una modernización significativa de la infraestructura militar. El área material de Río Cuarto ya aloja las primeras aeronaves, mientras avanzan las obras en la base de Tandil, donde operarán en tiempos de paz. El fabricante y el soporte técnico exigen que las instalaciones cumplan estándares internacionales para autorizar la operación de los F-16.

El programa de entrenamiento abarca cursos en simuladores tácticos en Argentina y formación especializada en Estados Unidos. La empresa Top Aces brinda apoyo en la capacitación de pilotos y oficiales. Serbin Pont destacó que la integración de tecnología y nuevos procedimientos responde a exigencias técnicas estrictas, necesarias para ingresar al “club F-16”.

El inicio de los vuelos solo de pilotos argentinos marca un paso clave en el proceso de certificación y operación autónoma de las aeronaves. La Fuerza Aérea avanza en la adaptación de personal y procedimientos a los nuevos requerimientos.

Perspectivas del programa y próximos pasos

La Fuerza Aérea Argentina prevé completar la recepción de los 24 aviones antes de diciembre de 2027, sujeto al cumplimiento de los plazos acordados. El programa de modernización implica inversiones, capacitación y la adopción de sistemas avanzados de combate y reconocimiento.

El proceso, no exento de desafíos y polémicas por la infraestructura y preparación del personal, avanza con certificaciones y controles técnicos. Las autoridades consideran que la llegada anticipada del nuevo lote representa un avance en la capacidad operativa y defensiva del país.

El contrato con Dinamarca y la integración de sistemas innovadores posicionan a la Fuerza Aérea en un nuevo nivel tecnológico. La modernización de infraestructura y la formación de tripulaciones permitirán operar los F-16 bajo estándares internacionales, consolidando la transformación de la defensa aérea argentina.