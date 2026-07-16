Honor a la valentía: distinguieron a los pescadores que salvaron cuatro vidas

El intendente Castro destacó que el accionar de estos hombres no solo merece una distinción oficial, sino que constituye un "verdadero ejemplo de compromiso para toda la comunidad de Añatuya".

Hoy 14:33

En un emotivo acto institucional, el intendente de Añatuya, Dr. Julio Castro, oficializó el reconocimiento al valor y heroísmo de tres vecinos cuya intervención fue decisiva para evitar una tragedia en el río Saladillo.

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Los protagonistas de este acto ejemplar son Sergio Daniel Gramajo, Axel Daniel Juárez y Jorge Reinaldo Ruiz. Ante la emergencia, estos pescadores demostraron que la solidaridad y el coraje no tienen límites, arriesgando su integridad para poner a salvo a cuatro personas que habían quedado atrapadas en las aguas del río.

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El reconocimiento municipal:

Durante la ceremonia, el intendente Castro destacó que el accionar de estos tres hombres no solo merece una distinción oficial, sino que constituye un "verdadero ejemplo de compromiso y solidaridad para toda la comunidad de Añatuya".

Este homenaje busca poner en valor la capacidad de respuesta inmediata y desinteresada de Gramajo, Juárez y Ruiz, cuyas acciones convirtieron un momento de angustia en una lección de civismo y humanidad que la ciudad decidió honrar formalmente.