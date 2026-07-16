El municipio acompañará la 24° Marcha de Los Bombos – Columna Bandeña

La Municipalidad ratificó su apoyo a una de las expresiones culturales más emblemáticas de Santiago del Estero. La concentración será el sábado 18, a las 10, en la rotonda del barrio Río Dulce.

Hoy 15:20

La Municipalidad de La Banda, anunció el acompañamiento de la 24° edición de la Marcha de Los Bombos, que partirá el sábado 18 a las 10 desde la rotonda del barrio Río Dulce.

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El anuncio se realizó en la tradicional esquina de Besares y Belgrano y estuvo encabezado por el viceintendente Gabriel Santillán; la secretaria de Gobierno, Victoria Torres; la directora de Turismo, Graciela Rosales; Patricia Ailan, del Centro Cultural La Telesita, en representación de la Fundación del Indio Froilán, Graciela Bravo y además contó con la presencia del concejal, Miguel Montenegro, funcionarios y autoridades del gabinete municipal, personalidades de la cultura y arte y academias de danzas como Vientos del Norte, La Telesita y Añoranzas.

En la oportunidad, se detalló que la denominada “Columna Bandeña” se reunirá a partir de las 10 en la rotonda del barrio Río Dulce para marchar por el Puente Carretero y unirse con la columna central del Patio del Indio en el monumento al Linyerita.

Por su parte, la secretaría de Gobierno Victoria Torres, destacó que desde la gestión del intendente Ing. Roger E. Nediani se mostró total aprobación e impulso a este tipo de actividades culturales que ponen en alto las tradiciones santiagueñas y que en esta oportunidad rendirá homenajes post mortem a personales emblemáticos de la familia Carabajal como Carlos y “Musha”.