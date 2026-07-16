Silva Neder asistió en Campo Gallo a la misa en honor a Nuestra Señora del Carmen

Durante la celebración, el obispo José Luis Corral llamó a combatir la indiferencia, fortalecer la solidaridad y renovar la esperanza de quienes más lo necesitan.

Hoy 15:37

El vicegobernador de la provincia, Dr. Carlos Silva Neder, asistió hoy en la ciudad de Campo Gallo a la misa central en honor a Nuestra Señora del Carmen que fue oficiada por el obispo de Añatuya, monseñor José Luis Corral y concelebrada por el padre Rafael Navarro, junto a otros párrocos.

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Acompañado por el intendente de Campo Gallo, Amado Chamorro; secretario Legilativo, Dr. Luis Herrera y funcionarios de la Municipalidad de esta ciudad, entre otras autoridades, Silva Neder asistió a la misa central en honor a la Patrona de Campo Gallo y del departamento Alberdi.

En su homilía, el obispo José Luis Corral instó a la comunidad a "desterrar la indiferencia, el individualismo, renovar la esperanza de los que sufren y comprometerse activamente para aliviar el dolor del prójimo bajo la protección de la Virgen del Carmen".

Asimismo, convocó a la comunidad a "vivir como María, cerca de los hermanos y de quienes nos necesitan" y exhortó a los fieles a "estar presentes con todo el ser y el corazón, atentos e involucrados con el prójimo, y con la disponibilidad necesaria para no huir de la realidad, sino mirarla siempre con los ojos de Dios".

Durante su mensaje, el pastor diocesano advirtió sobre "no mirar para otro lado" ante las problemáticas actuales en el país. Con preocupación, señaló desafíos urgentes como "la pérdida de la esperanza de los jóvenes en el horizonte, la falta de trabajo, y la necesidad imperiosa de resguardar la paz social y la solidaridad".

"No tenemos que resignarnos a ello y no volvernos indiferentes al dolor ajeno", enfatizó.

La fiesta central comenzó temprano por la mañana con salva de bombas, rezo del Rosario de la Aurora y la llegada de los peregrinos de las comunidades del interior.

Hubo bautismos en el templo y luego la Banda de Música de la Policía de la Provincia rindió honores a la Virgen del Carmen.

Luego de la santa misa central, se realizó un desfile cívico-militar con la participación de la Banda de Música, efectivos de la Policía Seccional N° 18 e instituciones educativas.

Luego, se ofreció un almuerzo comunitario.