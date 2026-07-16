Trump asistirá a la final del Mundial entre Argentina y España: se espera que entregue el trofeo al campeón

El presidente de Estados Unidos estará presente este domingo en el MetLife Stadium para presenciar la definición de la Copa del Mundo. En tanto, Javier Milei confirmó que seguirá el partido desde la Quinta de Olivos por una cábala.

Hoy 15:30

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistirá este domingo a la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, que se disputará en el MetLife Stadium, en el área metropolitana de Nueva York.

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La información fue confirmada por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien destacó que la presencia del mandatario marcará el cierre de un torneo que calificó como "el Mundial más visto, más seguro y más exitoso de la historia de Estados Unidos".

Además de presenciar el encuentro, se espera que Trump sea el encargado de entregar el trofeo al capitán de la selección campeona, una vez finalizado el partido.

Mientras tanto, el presidente argentino Javier Milei descartó viajar a Estados Unidos para acompañar a la Selección y confirmó que verá la final desde la Quinta de Olivos, donde siguió todos los partidos del equipo nacional durante el certamen.

El mandatario explicó que mantendrá esa rutina como parte de una cábala, convencido de que no debe modificar la forma en que acompañó a la Selección desde el inicio del Mundial. Incluso reveló que utiliza una campera de YPF durante los encuentros porque considera que le trae buena suerte.

En representación de España, el rey Felipe VI también dirá presente en la final. El monarca viajará acompañado por la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía para presenciar el duelo que definirá al nuevo campeón del mundo.

El encuentro entre Argentina y España se disputará este domingo desde las 16 (hora argentina) y definirá al ganador de la Copa del Mundo 2026.