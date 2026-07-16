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SANTIAGO DEL ESTERO | 16 JUL 2026 | 29º
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Locales

Primavera en pleno invierno: Santiago del Estero alcanzó una sensación térmica de 32,3°C

La provincia vivió una jornada atípica para esta época del año, con temperaturas que superaron los 30 grados y una sensación térmica de 32,3°C.

Hoy 16:26

Santiago del Estero experimenta este jueves una jornada inusual en pleno invierno, con un marcado ascenso de la temperatura que llevó el termómetro hasta los 30,8°C, mientras que la sensación térmica alcanzó los 32,3°C, valores más propios de la primavera o el verano.

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De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional, el cielo permanece despejado, con una humedad del 50%, viento del noreste a 12 kilómetros por hora y una visibilidad de 10 kilómetros.

Para el resto de este jueves, el pronóstico anticipa un cielo algo nublado, sin probabilidades de precipitaciones y con una temperatura máxima cercana a los 29°C, mientras que la mínima prevista es de 24°C.

Con temperaturas que superan ampliamente los valores habituales para julio, la provincia atraviesa una jornada con un clima casi primaveral, en contraste con lo esperado para esta época del año.

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