Primavera en pleno invierno: Santiago del Estero alcanzó una sensación térmica de 32,3°C

La provincia vivió una jornada atípica para esta época del año, con temperaturas que superaron los 30 grados y una sensación térmica de 32,3°C.
Santiago del Estero experimenta este jueves una jornada inusual en pleno invierno, con un marcado ascenso de la temperatura que llevó el termómetro hasta los 30,8°C, mientras que la sensación térmica alcanzó los 32,3°C, valores más propios de la primavera o el verano. HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional, el cielo permanece despejado, con una humedad del 50%, viento del noreste a 12 kilómetros por hora y una visibilidad de 10 kilómetros.
Santiago del Estero experimenta este jueves una jornada inusual en pleno invierno, con un marcado ascenso de la temperatura que llevó el termómetro hasta los 30,8°C, mientras que la sensación térmica alcanzó los 32,3°C, valores más propios de la primavera o el verano.
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De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional, el cielo permanece despejado, con una humedad del 50%, viento del noreste a 12 kilómetros por hora y una visibilidad de 10 kilómetros.
Para el resto de este jueves, el pronóstico anticipa un cielo algo nublado, sin probabilidades de precipitaciones y con una temperatura máxima cercana a los 29°C, mientras que la mínima prevista es de 24°C.
Con temperaturas que superan ampliamente los valores habituales para julio, la provincia atraviesa una jornada con un clima casi primaveral, en contraste con lo esperado para esta época del año.