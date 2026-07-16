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SANTIAGO DEL ESTERO | 16 JUL 2026 | 29º
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Locales

La intendente Fuentes recibió a las delegación de bailarines que participan del festival América de Pie

Norma Fuentes se reunió con las delegaciones de bailarines internacionales que participan de la séptima edición del festival, que es una propuesta cultural que reúne a representantes de distintos países para compartir sus tradiciones, danzas y expresiones artísticas.

Hoy 17:23
Bailarines

También participaron del encuentro representantes de la Academia Perfume de Carnaval, encabezados por su director, Ahmed Assefh. Además, estuvieron presentes el secretario de Coordinación, Ing. Mario Benavente, y la concejala Gabriela Ortiz.

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La jefa comunal dio la bienvenida a los artistas y destacó la importancia de la danza como una herramienta para fortalecer los lazos de integración entre los pueblos y enriquecer la vida cultural de las comunidades.

Por su parte, los integrantes de las delegaciones agradecieron la hospitalidad brindada y reconocieron a Santiago del Estero como "un referente en materia de arte y cultura en América Latina".

El festival, que se extenderá hasta el 25 de julio, reúne a más de 200 artistas en escena, entre ellos más de 60 bailarines y músicos internacionales provenientes de Colombia, México, Bolivia y, por primera vez, de Polonia.

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