La intendente Fuentes y el personal de la municipalidad recibieron a la imagen de Nuestra Señora del Carmen

La intendente, Ing. Norma Fuentes, y el secretario de Coordinación, Ing. Mario Benavente, recibieron en el Palacio Municipal la imagen de Nuestra Señora del Carmen, patrona de Santiago del Estero, en el marco de las celebraciones por su festividad.

Hoy 17:24

Del acto también participaron el presidente del Concejo Deliberante, Humberto Santillán; integrantes del gabinete municipal, empleados de la comuna, vecinos y turistas. La ceremonia religiosa estuvo a cargo del párroco de la Catedral Basílica, Mario Rolando Tenti, quien realizó una reflexión espiritual y elevó una oración para pedir bendiciones por las autoridades, los trabajadores municipales y toda la comunidad.

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La imagen fue trasladada desde la Catedral hasta la explanada del edificio municipal por personal de la comuna. Allí se desarrolló una breve celebración y permaneció expuesta hasta el mediodía para que los fieles pudieran acercarse a expresar su devoción y recibir su bendición.

La jefa comunal expresó su satisfacción por recibir la visita de la patrona de la ciudad y manifestó que siempre ruega por la unidad de los santiagueños, destacando la importancia de trabajar en torno a los puntos de encuentro por encima de las diferencias.

Asimismo, señaló que resulta muy significativo abrir las puertas de la sede municipal para recibir a Nuestra Señora del Carmen, permitiendo que vecinos y visitantes tengan la oportunidad de acercarse a recibir su gracia y su protección.