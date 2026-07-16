Se paraliza La Banda: Sarmiento y Central Argentino protagonizan una nueva edición del clásico

El Profe recibirá esta noche al Albo desde las 22 en el estadio Ciudad de La Banda, por la 13ª fecha de la Zona Banda del Torneo Anual de la Liga Santiagueña. Ambos llegan con la necesidad de sumar en un duelo que promete emociones y mucho en juego.

Hoy 18:01

La espera terminó. Sarmiento y Central Argentino volverán a verse las caras este jueves desde las 22 en el estadio Ciudad de La Banda, en una nueva edición del clásico bandeño correspondiente a la 13ª fecha de la Zona Banda del Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol.

Como sucede cada vez que se enfrentan los dos equipos más representativos de La Banda, el encuentro despierta una enorme expectativa. Pero además del orgullo que está en juego, el partido tiene un valor importante desde lo deportivo, ya que ambos necesitan sumar en la recta final de la fase regular.

Central Argentino llega como uno de los punteros de la Zona Banda con 22 puntos, compartiendo la cima con Vélez de San Ramón. El Albo buscará una victoria que le permita mantenerse en lo más alto.

Por su parte, Sarmiento ocupa el cuarto puesto con 18 unidades y sabe que un triunfo como local no solo le permitiría quedarse con el clásico, sino también acortar distancias con los líderes y meterse de lleno en la pelea por los primeros lugares.