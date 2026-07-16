El Senado aprobó 29 pliegos judiciales y avanzó con la cobertura de vacantes en la Justicia

La Cámara alta dio luz verde a nuevas designaciones de jueces, fiscales y defensores públicos. También avaló la continuidad del camarista laboral Víctor Pesino y aprobó 27 ascensos diplomáticos.

Hoy 18:36

El Senado de la Nación aprobó este jueves 29 pliegos para cubrir cargos vacantes en la Justicia, en una sesión que permitió avanzar con la designación de jueces, fiscales y defensores públicos en distintos puntos del país.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Entre las decisiones más destacadas estuvo la ratificación de Víctor Pesino como integrante de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. El magistrado continuará en funciones por cinco años más, luego de que la Cámara alta aprobara su permanencia por 35 votos a favor y 32 en contra, pese al rechazo del kirchnerismo y otros bloques opositores.

La continuidad de Pesino era seguida de cerca por el Gobierno, ya que el camarista ha mantenido posiciones consideradas favorables a aspectos de la reforma laboral impulsada por la administración de Javier Milei.

Además, el Senado aprobó la designación de magistrados en distintos tribunales federales y nacionales, incluyendo el nombramiento de Tomás Rodríguez Ponte al frente del Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, considerado uno de los cargos de mayor relevancia dentro de la Justicia Federal.

Durante la sesión también tomaron estado parlamentario otros 29 pliegos judiciales, entre ellos los de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, propuestos para integrar la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. Esas postulaciones fueron giradas a la Comisión de Acuerdos para iniciar su tratamiento.

Por otra parte, la Cámara alta aprobó por unanimidad 27 ascensos diplomáticos, una medida que destrabó promociones que permanecían demoradas dentro del servicio exterior y representó un alivio para la Cancillería.

Las designaciones avaladas alcanzan a jueces federales, integrantes de tribunales orales, fiscales, defensores públicos y camaristas en distintas provincias, como Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Chaco, Corrientes, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta y San Juan.

Al inicio del debate también hubo espacio para planteos políticos. El senador radical Maximiliano Abad presentó una cuestión de privilegio contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof, al cuestionar el funcionamiento del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) y denunciar demoras en prestaciones médicas, cirugías y tratamientos para sus afiliados.