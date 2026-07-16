Los Pumas tienen equipo confirmado para recibir a Inglaterra en Santiago del Estero por el Nations Championship

Felipe Contepomi confirmó la formación para el duelo de este sábado desde las 16.10 en el estadio Único Madre de Ciudades. Matías Moroni y Mayco Vivas serán las novedades en el XV inicial para enfrentar a La Rosa por la tercera fecha del certamen.

Hoy 18:55

En medio de la expectativa que genera el deporte argentino por la definición del Mundial 2026, Los Pumas ya tienen todo listo para afrontar otro compromiso de máxima exigencia. El seleccionado dirigido por Felipe Contepomi recibirá este sábado desde las 16.10 a Inglaterra en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, por la tercera fecha del Nations Championship, en un encuentro clave para mantenerse en la pelea por los primeros puestos.

Tras la victoria frente a Gales, el entrenador argentino decidió realizar dos modificaciones respecto del último encuentro. Matías Moroni ingresará como centro y volverá a lucir la camiseta número 13, mientras que Mayco Vivas ocupará el puesto de pilar izquierdo. Además, Contepomi modificó la conformación del banco de suplentes y apostó por una estrategia con seis forwards y dos backs, pensando en el desgaste físico que demandará el duelo ante el poderoso pack inglés.

Una de las principales novedades entre los relevos será la presencia de Pablo Matera, el jugador con más partidos en la historia de Los Pumas, quien regresa tras superar una molestia física. También volverán a integrar el banco Efraín Elías, luego de finalizar su participación con Toulouse en el Top 14 francés, Joaquín Moro y el santiagueño Pedro Delgado, que buscará sumar minutos nuevamente en el estadio donde debutó con la camiseta argentina en 2024.

En la formación titular, Moroni tendrá una nueva oportunidad tras sus buenas actuaciones ingresando desde el banco frente a Escocia y Gales. El experimentado back, que milita en Bristol Bears, conoce muy bien al rugby inglés y disputará su test número 97, formando dupla de centros junto a Justo Piccardo. En tanto, la ausencia por lesión de Franco Molina obligó a mantener la segunda línea integrada por Guido Petti y Matías Alemanno.

Los Pumas también sostendrán una base que ya empieza a consolidarse con Gonzalo García y Tomás Albornoz como medios, Santiago Carreras en el fondo de la cancha y Bautista Delguy nuevamente como titular por una de las puntas, una elección basada en su seguridad en el juego aéreo, una de las principales armas del conjunto inglés.

Con un historial ampliamente favorable para Inglaterra, el seleccionado argentino buscará hacerse fuerte en Santiago del Estero, aprovechar el apoyo del público y conseguir un triunfo de gran impacto para seguir creciendo en el Nations Championship.

Formación de Los Pumas

Santiago Carreras; Bautista Delguy, Matías Moroni, Justo Piccardo y Mateo Carreras; Tomás Albornoz y Gonzalo García; Marcos Kremer, Joaquín Oviedo y Santiago Grondona; Matías Alemanno y Guido Petti; Tomás Rapetti, Julián Montoya (capitán) y Mayco Vivas.

Suplentes: Ignacio Ruiz, Boris Wenger, Pedro Delgado, Efraín Elías, Pablo Matera, Joaquín Moro, Simón Benítez Cruz y Lucio Cinti.

Formación de Inglaterra

Marcus Smith; Tommy Freeman, Henry Slade, Seb Atkinson e Immanuel Feyi-Waboso; Fin Smith y Jack Van Poortvliet; Guy Pepper, Ben Earl y Ollie Chessum; George Martin y Alex Coles; Joe Heyes, Jamie George (capitán) y Ellis Genge.

Suplentes: Luke Cowan-Dickie, Emmanuel Iyogun, Asher Opoku-Fordjour, Tom Curry, Henry Pollock, Ben Spencer, Bernard Janse van Rensburg y Noah Caluori.

Datos del partido