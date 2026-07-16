Recuperan herramientas robadas a una jubilada de 80 años y detienen a tres sospechosos en Añatuya

El procedimiento se realizó en el barrio Obrero, donde la Policía recuperó gran parte de los elementos sustraídos.

Hoy 19:53

Una investigación encabezada por efectivos de la Comisaría Comunitaria N.º 41 y la Brigada de Investigaciones permitió recuperar herramientas robadas a una mujer de 80 años y detener a tres sospechosos durante un operativo realizado en el barrio Obrero de la ciudad de Añatuya.

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La causa, que es instruida por la fiscal auxiliar Alejandra Sobrero, se inició a partir de la denuncia por un robo simple sufrido por la damnificada. A medida que avanzó la investigación, los uniformados determinaron que los elementos sustraídos ya estaban siendo comercializados de manera ilegal en distintos sectores del barrio.

Con esa información, los investigadores realizaron un recorrido por los domicilios señalados y constataron que varios vecinos tenían en su poder parte de los objetos robados. Al ser informados sobre la procedencia ilícita de los bienes, hicieron entrega voluntaria de los mismos y manifestaron que los habían comprado semanas atrás a los ahora detenidos.

Durante el procedimiento, la Policía logró recuperar una lijadora marca Morris y una mochila que contenía 28 herramientas de mano, entre ellas llaves combinadas, destornilladores, pinzas, tenazas y llaves tipo "pico de loro", elementos que pertenecían a la víctima.

Ante los resultados obtenidos, la Fiscalía dispuso la aprehensión de David Alfredo Gómez, alias "Sacha"; Rodrigo Campos, alias "Luchi", y Germán Bravo, alias "Dulcero", quienes fueron trasladados a la dependencia policial y quedaron a disposición de la Justicia.

Además, los investigadores identificaron a un cuarto involucrado en la causa. Si bien por el momento permanece en libertad, continuará vinculado al expediente mientras avanzan las actuaciones judiciales.

Los elementos recuperados fueron secuestrados e incorporados a la causa como prueba. En tanto, la investigación continúa y no se descarta el hallazgo de otros bienes sustraídos ni nuevas medidas judiciales en las próximas horas.