El humo de los incendios en Canadá cubre parte de Estados Unidos y obliga a emitir alertas

La contaminación alcanzó niveles peligrosos en varios estados del norte estadounidense. Suspendieron actividades al aire libre y recomendaron permanecer en interiores.

Hoy 20:31

El humo generado por cientos de incendios forestales activos en Canadá avanzó este jueves sobre amplias zonas del norte de Estados Unidos, provocando una fuerte caída en la calidad del aire y la emisión de alertas sanitarias en estados como Michigan, Minnesota, Illinois, Ohio y Nueva York.

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Las autoridades recomendaron limitar las actividades al aire libre, permanecer en espacios cerrados y utilizar protección en las zonas más afectadas, debido a los elevados niveles de partículas contaminantes presentes en la atmósfera.

La situación llevó a que Detroit se ubicara entre las ciudades con peor calidad del aire del mundo, mientras que Minneapolis, Milwaukee, Toronto y otras localidades registraron índices considerados insalubres o incluso peligrosos para la salud.

En Chicago, los habitantes describieron un paisaje cubierto por una espesa capa de humo que redujo la visibilidad y provocó irritación en los ojos y las vías respiratorias. Como consecuencia, en distintos puntos de Minnesota fueron cancelados conciertos, actividades recreativas, campamentos, partidos y programas al aire libre, además del cierre temporal de piscinas y campos de golf municipales.

Más de 850 incendios siguen activos

Según datos oficiales, Canadá registra actualmente 858 incendios forestales, de los cuales 111 permanecen fuera de control. Las provincias más afectadas son Manitoba, Saskatchewan y Ontario, donde el fuego ya consumió alrededor de 2,4 millones de hectáreas durante la presente temporada.

En algunas comunidades indígenas fue necesario evacuar a la población. Incluso, autoridades locales aseguraron que algunos asentamientos quedaron prácticamente destruidos por el avance de las llamas.

Especialistas explicaron que los fuertes vientos empujaron una enorme masa de humo hacia el sur, afectando a regiones estadounidenses muy alejadas de los focos del incendio.

"Es básicamente un río de humo que está ingresando al Medio Oeste", explicó la química atmosférica Emily Fischer, de la Universidad Estatal de Colorado, quien advirtió que este tipo de fenómenos se vuelve cada vez más frecuente debido a temporadas de incendios más intensas.

Nueva York reforzó las medidas de prevención

En Nueva York, el humo tiñó el cielo de tonos anaranjados y obligó a activar protocolos de emergencia por contaminación atmosférica.

El alcalde Zohran Mamdani pidió a toda la población extremar los cuidados y recordó que los efectos de la contaminación pueden afectar incluso a personas sanas, no solo a quienes padecen enfermedades respiratorias o cardíacas.

Como medida preventiva, la ciudad comenzó a distribuir mascarillas KN95 en bibliotecas, estaciones de bomberos y dependencias policiales.

La situación también genera preocupación por la final del Mundial de fútbol que se disputará este domingo en Nueva Jersey, ya que miles de personas asistirán al estadio mientras continúan las condiciones de mala calidad del aire.

Las autoridades canadienses defendieron el operativo desplegado para combatir los incendios y aseguraron que más de 150 equipos de bomberos trabajan en las zonas afectadas, mientras continúan monitoreando la evolución del humo que sigue desplazándose hacia territorio estadounidense.