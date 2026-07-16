Lemoine responsabilizó a Villarruel por la polémica tras el partido con Inglaterra: “Gorda egoísta y ridícula”

La diputada de La Libertad Avanza cuestionó el mensaje que publicó la vicepresidenta sobre Malvinas y advirtió que podría generar consecuencias para la Selección Argentina.

Hoy 20:43

La diputada nacional de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, lanzó duras críticas contra la vicepresidenta Victoria Villarruel luego de la polémica generada por sus publicaciones sobre la victoria de la Selección Argentina frente a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026.

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A través de su cuenta en X, la legisladora sostuvo que, si el conflicto escala y trae consecuencias para el seleccionado nacional, la responsabilidad será de Villarruel.

"Esperemos que no pase más allá de la penalización económica… pero he visto en medios extranjeros que se habla del tuit de la vicepresidente arengando la conducta. Si pasa a mayores es culpa de ella… que por hacer populismo nacionalista embarra todo", escribió.

Lemoine consideró que la vicepresidenta no debió expresarse de esa manera debido al cargo institucional que ocupa, y marcó una diferencia entre el comportamiento de los hinchas y el de las máximas autoridades del país.

"Una cosa es la cancha, la calle y otra la vicepresidencia", afirmó. Además, recordó la controversia que se generó meses atrás por declaraciones de Villarruel vinculadas a Francia y aseguró que aquella situación debió ser desactivada por Karina Milei.

En otro tramo de su publicación, la diputada endureció aún más el tono y acusó a la vicepresidenta de buscar rédito político con sus declaraciones.

"Con el culo sentado en una silla, Doña Chicana, para ver si logra que más kukas le digan cipayo al Presidente, le genera un conflicto a la Selección Nacional. Gorda egoísta y ridícula", expresó Lemoine en el mensaje difundido en la red social.

Las declaraciones se producen en medio de la controversia generada por los mensajes de Villarruel, quien volvió a relacionar el partido entre Argentina e Inglaterra con la Guerra de Malvinas, una postura que generó repercusiones políticas y diplomáticas en los últimos días.