La FIFA confirmó quién será el árbitro de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España

El organismo dio a conocer la designación del juez que impartirá justicia en el partido decisivo del próximo domingo, donde la Selección argentina buscará defender el título frente a España.

Hoy 21:14

Argentina y España se enfrentarán este domingo desde las 16 (hora argentina) en una nueva edición de la final de la Copa del Mundo 2026.

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Este jueves por la noche, la FIFA confirmó al que será el encargado de repartir justicia en el partido que definirá al campeón del mundo.

El esloveno Slavko Vincic fue el elegido por la Federación de Fútbol para dirigir el partido más importante del campeonato.

Los asistentes serán sus compatriotas Tomaz Klancnik y Andraz Kovacic. Por su parte, Adham Makhadmeh será el cuarto árbitro y Mohammad Alkalaf el árbitro de reserva. Ambos son oriundos de Jordania.

El árbitro esloveno es conocido por los argentinos ya que fue quien estuvo al mando del partido entre la selección y Arabia Saudita en la primera fecha de Qatar 2022.