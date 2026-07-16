Detuvieron a "Riky" Juárez tras una investigación por el robo a un corralón en Fernández

El sospechoso intentó escapar saltando por distintos domicilios, pero fue reducido por la Policía. Durante la investigación también recuperaron varias herramientas que habían sido vendidas a bajo precio y entregadas voluntariamente por compradores.

Hoy 22:02

Una investigación por el robo de herramientas en un corralón de la ciudad de Fernández culminó con la detención de un sospechoso y la recuperación de varios elementos sustraídos, que habían sido comercializados a precios muy por debajo de su valor de mercado.

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La causa se inició el 9 de julio, cuando el propietario de un corralón ubicado en el barrio Raúl Alfonsín denunció la sustracción de diversas herramientas de trabajo. Entre los elementos faltantes había amoladoras de distintas marcas y un bolso con herramientas, mientras que las averiguaciones permitieron establecer que los delincuentes ingresaron al local tras violentar una abertura ubicada en un sector elevado del inmueble.

A partir de la denuncia, efectivos de la División de Investigación de Robos y Hurtos del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 8 iniciaron una serie de tareas investigativas, que incluyeron entrevistas, averiguaciones y relevamientos en distintos sectores de la ciudad.

Como resultado de esas diligencias, los investigadores establecieron que Ricardo Antonio Juárez, conocido como "Riky", estaba ofreciendo herramientas nuevas a valores considerablemente inferiores a los habituales. Con el avance de la investigación, varias personas que habían adquirido esos elementos se presentaron espontáneamente en la dependencia policial y realizaron la entrega voluntaria de amoladoras y otras herramientas, al sospechar que podían provenir de un ilícito.

Entre los bienes recuperados se encuentran varias amoladoras de distintas marcas, entre ellas ADB3 y Makita, que quedaron secuestradas a disposición de la Justicia.

Con las pruebas reunidas, el Ministerio Público Fiscal Banda-Robles solicitó una orden de allanamiento y detención contra el principal sospechoso.

El procedimiento se concretó este 16 de julio en un domicilio del barrio Villa Aurora, donde participaron efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 35, junto a personal de la División Prevención y de la Brigada de Investigaciones del D.S.C. N° 8.

Al advertir la presencia policial, Juárez intentó escapar atravesando distintos domicilios vecinos, aunque finalmente fue localizado en la vivienda de una mujer que autorizó el ingreso de los efectivos. Allí fue reducido y trasladado en un móvil policial, quedando detenido a disposición de la Justicia.

Posteriormente, los uniformados realizaron la requisa en el inmueble allanado, aunque no encontraron los elementos que eran específicamente buscados durante esa medida judicial.

La investigación continúa bajo las directivas del Ministerio Público Fiscal Banda-Robles, con el objetivo de determinar las circunstancias del hecho y establecer si hubo otras personas involucradas en el robo.