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SANTIAGO DEL ESTERO | 16 JUL 2026 | 25º
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Somos Deporte

Boca le ganó a Sarmiento y avanzó a los 8vos de la Copa Argentina

El elenco Xeneize se impuso por 2 a 0 en el marco de los 16avos de final.

Hoy 23:41

Boca comenzará oficialmente su segundo semestre este jueves cuando enfrente a Sarmiento de Junín por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina 2026. El partido se disputará desde las 21.45 en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa de Rosario y marcará el estreno oficial de Rodolfo Arruabarrena en su regreso al banco xeneize, con la misión de iniciar una nueva etapa con una clasificación.

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