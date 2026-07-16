La intendente Fuentes y el secretario Benavente visitaron donde se elabora el alfajor santiagueño gigante que se prepara por el aniversario de la ciudad

La intendente Norma Fuentes recorrió el lugar donde se elabora el tradicional alfajor que será presentado durante los festejos del 25 de julio. Este año buscará superar su propio récord y luego será compartido con los vecinos.

Hoy 22:54

La intendente, Ing. Norma Fuentes, y el secretario de Coordinación de Gabinete de la Municipalidad de la Capital, Ing. Mario Benavente, visitaron la sede del Sindicato de Trabajadores pasteleros de Santiago del Estero, donde se elabora el alfajor santiagueño gigante que será presentado en el cumpleaños 473° de la Madre de ciudades.

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Acompañados por el secretario General de CGT, José Gómez, fueron recibidos por el secretario general de la entidad sindical, Norberto Tabacco y la maestra pastelera Shirla Abud, quienes les explicaron el avance del proceso de elaboración y el record que se busca alcanzar en esta nueva edición.

“Estamos observando el arte y el oficio de los maestros pasteleros y como cada año van incrementando y en éste año que la ciudad cumple 473 años, va a llegar a 2.100 kg y entendemos que es uno de los alfajores más grandes del país, y lo más lindo de esto, no solo que es parte del desfile cívico militar sino que se lo corta y se invita a todos los santiagueños”, resaltó la Ing. Fuentes.

A la vez que, dejó abierta la invitación a los vecinos y visitantes a que puedan degustar del dulce típico de la pastelería local, acercándose al sector del Domo el día 25, donde también se realizará el ensamble y la decoración del mismo.

Por su parte, Tabacco agradeció a la intendente Fuentes y al municipio por acompañar por 5° año consecutivo la elaboración del alfajor santiagueño en homenaje a la Madre de ciudades.

Mientras que, Gómez destacó la predisposición de la intendente desde el primer momento en que se le acercó la propuesta del alfajor y el permanente acompañamiento a los encargados de la producción del mismo.