Casinos del Sol inaugura una nueva sala en zona sur con juegos de última generación y una gran propuesta gastronómica

El nuevo espacio abrirá sus puertas este viernes a las 20 horas en Av. Belgrano Sur 3511. Contará con un moderno diseño arquitectónico, tecnología de vanguardia y un restaurante abierto a todo el público.

Hoy 23:13

Casinos del Sol inaugurará este viernes una nueva sala de entretenimiento en la ciudad Capital de Santiago del Estero, ubicada sobre Av. Belgrano Sur Nº 3511, en un sector que la empresa considera de gran crecimiento urbano.

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En diálogo con Noticiero 7, Pablo Scarano, gerente de Casinos del Sol, destacó que el nuevo establecimiento representa un cambio de imagen para la firma y busca convertirse en un punto de referencia para los vecinos de la zona sur de la ciudad.

"Es un lugar de vanguardia, con un diseño arquitectónico de primera que rompe con el esquema que tenía Casinos del Sol. Esta sala marca un antes y un después en la imagen del casino", expresó.

Además del renovado diseño, el gerente remarcó que el complejo contará con una propuesta de entretenimiento de nivel nacional, incorporando nuevos gabinetes y juegos de última generación.

Scarano explicó que la elección del lugar responde al importante crecimiento que experimentó el sector sur de la Capital.

"Vemos que desde la avenida Solís hacia el sur hay una nueva ciudad. Nosotros estamos para ellos y para todos los que nos quieran conocer", afirmó.

Otro de los atractivos del nuevo espacio será su propuesta gastronómica, que estará disponible no solo para quienes concurran al casino, sino también para cualquier persona que desee disfrutar del restaurante.

"Habrá un servicio de gastronomía de primer nivel. No es necesario venir a jugar; cualquier persona podrá disfrutar de nuestra propuesta gastronómica, que será de primera categoría", indicó.

La inauguración será este viernes a las 20 horas. Posteriormente, la sala funcionará de lunes a jueves de 9.30 a 4 de la madrugada, mientras que los viernes, sábados y domingos extenderá su horario de cierre una hora más, ofreciendo una nueva alternativa de entretenimiento y gastronomía para los santiagueños.