Netflix presenta un thriller español inquietante con José Coronado

'Los creyentes' se estrenará el 24 de julio en Netflix, combinando misterio y tensión psicológica en una historia sobre secretos familiares.

Hoy 23:34

La nueva producción de Netflix, titulada 'Los creyentes', se estrenará el 24 de julio y promete ser un thriller psicológico cautivador. Protagonizada por José Coronado, uno de los actores más renombrados del género, esta película se adentra en misterios y secretos familiares.

La trama sigue a una mujer de 30 años que regresa a su hogar tras la repentina muerte de su madre. A medida que intenta lidiar con su duelo, empezará a descubrir una serie de contradicciones que la llevarán a sospechar que su padre podría estar involucrado en el fallecimiento, lo que desata una serie de eventos inesperados.

Conforme avanza la investigación, las sospechas se centran en su propio padre, interpretado por José Coronado, lo que da inicio a una intrincada trama llena de manipulación y conflictos familiares. En este entorno, la verdad parece siempre esquiva.

La película se caracteriza por un enfoque que mantiene la incertidumbre hasta el final, desafiando las percepciones del espectador y planteando si la protagonista se enfrenta a una conspiración real o si es víctima de sus propios temores.

Uno de los aspectos más destacados de esta producción es el regreso de José Coronado a un papel que combina dramática y psicología, reafirmando su estatus en el mundo del cine de suspenso.

Con una atmósfera oscura y una cuidadosa puesta en escena, 'Los creyentes' se posiciona como uno de los estrenos más esperados de Netflix para aquellos aficionados al misterio y al suspenso en el mes de julio.