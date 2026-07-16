En la Municipalidad se presentó oficialmente la Marcha de los Bombos, de las Cuerdas y Fuelles Santiagueños

La intendente Norma Fuentes y el subsecretario de Cultura de la Provincia, Juan Leguizamón, encabezaron el lanzamiento oficial de una nueva edición de la tradicional celebración santiagueña.

Hoy 22:03

Con la presencia de representantes del quehacer cultural de la provincia, la intendente, Ing. Norma Fuentes, y el subsecretario de Cultura de la Provincia, Juan Leguizamón, anunciaron oficialmente la 24.ª edición de la Marcha de los Bombos, que se realizará este sábado 18 de julio, con tres columnas que partirán desde el Patio del Indio Froilán, el Arco del Sur y la ciudad de La Banda para confluir en el Parque Aguirre.

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También participaron del anuncio el secretario de Coordinación, Ing. Mario Benavente; el secretario de Gobierno, Walter Medina Salomón; y destacados referentes de la cultura santiagueña, como el “Indio” Froilán González, Eduardo Mizoguchi, Teresa Castronuovo, Mercedes Demti y Peteco Carabajal.

Los músicos y organizadores destacaron el apoyo del Gobierno provincial y de la Municipalidad para esta nueva edición "convocará a bombistos, academias de danza, agrupaciones tradicionalistas, artistas y familias de distintos puntos del país”.

La jefa comunal destacó "el valor cultural, histórico y turístico de esta tradicional celebración, que se ha consolidado como un símbolo del ser santiagueño y un espacio de encuentro para toda la comunidad".

"Si bien desde el municipio y la provincia coordinamos este evento, la esencia y el protagonismo los tienen los artistas, los vecinos y los visitantes, todos juntos y hermanados bajo la identidad santiagueña", afirmó la Ing. Fuentes.

Por su parte, Leguizamón remarcó "el compromiso de la provincia y del municipio con la promoción de las expresiones culturales que fortalecen el patrimonio y la identidad local, abriendo siempre las puertas de la ciudad para quienes deseen conocerla y vivirla en primera persona".

Castronuovo invitó a participar de la Marcha de los Bombos que se realiza desde hace 24 años partiendo desde el Patio del “Indio” Froilán, el sábado a las 10 de la mañana. Mientras que este viernes desde las 10.30 hasta las 4 de la mañana del sábado, con la tradicional vigilia. Luego de la marcha, volverán al patio y del domingo 19, desde la 10 de la mañana se realizará la jornada de cierre, en donde también se instalará una pantalla para seguir el partido de la selección Argentina.

En tanto, González indicó que este viernes habrá un homenaje a Carlos Carabajal en el patio con la actuación de miembros de la tradicional familia de folcloristas y el sábado se realizará otro homenaje a “Musha” Carabajal al finalizar la Marcha de los Bombos.

A su turno, Mizoguchi destacó la permanencia en el tiempo de la marcha e invitó a sumarse a la columna sur que saldrá desde el Arco de Entrada a la Ciudad en avenida Belgrano, mientras que la vigilia será en el Club Dorrego, desde las 20 horas de este viernes, con participación de músicos y academias de danzas folclóricas.

En tanto, Demti indicó que la Marcha de las Cuerdas y los Fuelles Santiagueños tendrá su previa a partir de las 12 del viernes 17, frente a la chimenea del barrio Saint Germes, con la actuación de grupos musicales y puestos de comidas, y el sábado 18, la jornada comenzará con un desayuno criollo a las 8 de la mañana y luego partirán hacia el punto de encuentro con la Marcha de los Bombos.