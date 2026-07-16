Santiago del Estero presentó en La Rural la 19ª edición de ExpoBRA 2026

El gobernador Elías Suárez encabezó la presentación oficial de la exposición ganadera en el predio de Palermo. El evento se desarrollará del 15 al 17 de septiembre en el Vivero San Carlos y reunirá a las principales razas bovinas del país.

Hoy 21:36

En el marco de la Exposición Ganadera de La Rural de Palermo, el Gobierno de Santiago del Estero presentó oficialmente la 19ª edición de ExpoBRA 2026, la tradicional muestra ganadera que se llevará a cabo del 15 al 17 de septiembre en el Vivero San Carlos, de la ciudad de La Banda, y que volverá a reunir a los principales referentes de la producción y la genética bovina del país.

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El acto fue encabezado por el gobernador Elías Suárez, acompañado por el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino; el subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal de la Nación, Manuel Chiappe; la presidenta del Senasa, María Beatriz Giraudo; además de autoridades de las asociaciones de las razas Brangus, Braford y Brahman, funcionarios nacionales y provinciales, y representantes del sector ganadero.

Durante su discurso, el mandatario santiagueño destacó que ExpoBRA representa una oportunidad para mostrar el potencial productivo de la provincia y el trabajo de los productores.

"Desde el Gobierno provincial tenemos la firme convicción de acompañarlos con herramientas que les permitan producir más y mejor, generar más trabajo, atraer inversiones y avanzar en la industrialización de nuestra producción. Ese es el desafío que asumimos y el compromiso que renovamos: seguir al lado de nuestros productores, porque su esfuerzo merece el respaldo permanente del Estado", expresó Suárez.

Por su parte, Nicolás Pino agradeció que la presentación se realizara en el marco de los 160 años de la Sociedad Rural Argentina y resaltó el crecimiento de Santiago del Estero dentro del sector. "Hoy es una provincia protagonista de la ganadería argentina, caracterizada por su compromiso, dedicación y perseverancia", afirmó.

A su turno, Manuel Chiappe sostuvo que la ganadería atraviesa una etapa de grandes oportunidades y remarcó el acompañamiento del Gobierno nacional a este tipo de iniciativas. "Estas exposiciones son el resultado del esfuerzo de muchos años. Les deseamos el mayor de los éxitos y esperamos estar presentes en septiembre para recorrer ExpoBRA y seguir acompañando el desarrollo de la ganadería argentina", señaló.

En tanto, la presidenta del Senasa, María Beatriz Giraudo, felicitó a la provincia por continuar impulsando el desarrollo del sector y destacó el trabajo conjunto que el organismo viene realizando con el Ministerio de Producción santiagueño para fortalecer el estatus sanitario de la actividad.

Las asociaciones de criadores, representadas por el presidente de Brangus, Mauricio Groppo, coincidieron en señalar que ExpoBRA constituye un espacio estratégico para productores, cabañeros, empresas e instituciones de toda la cadena de valor de la carne, además de convertirse en una vidriera para exhibir el potencial productivo de Santiago del Estero y del norte argentino.

La 19ª edición de ExpoBRA se desarrollará los días 15, 16 y 17 de septiembre en La Banda y volverá a reunir a las principales razas bovinas del país, junto con actividades comerciales, técnicas y de capacitación, consolidándose como uno de los eventos ganaderos más importantes del calendario nacional.

Al finalizar la presentación, el gobernador Elías Suárez recorrió el stand institucional de Santiago del Estero en La Rural, donde saludó a emprendedores santiagueños que exhiben productos alimenticios, textiles y de otros rubros representativos de la producción provincial.