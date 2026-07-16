En vivo: Boca va por el pase a 8vos frente a Sarmiento en el redebut de Arruabarrena

El Xeneize pone en marcha oficialmente el segundo ciclo del Vasco en el banco de suplentes y buscará avanzar a los octavos de final ante un Sarmiento que intentará dar el golpe en Rosario. El encuentro se jugará desde las 21.45 en el Coloso Marcelo Bielsa.

Hoy 21:45

Boca comenzará oficialmente su segundo semestre este jueves cuando enfrente a Sarmiento de Junín por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina 2026. El partido se disputará desde las 21.45 en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa de Rosario y marcará el estreno oficial de Rodolfo Arruabarrena en su regreso al banco xeneize, con la misión de iniciar una nueva etapa con una clasificación.

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