Inglaterra ya está en Santiago del Estero para enfrentar a Los Pumas por el Nations Championship

La delegación inglesa arribó este jueves por la tarde a la capital santiagueña y fue recibida por autoridades provinciales. El sábado se medirá con Los Pumas en el estadio Único Madre de Ciudades por la tercera fecha del certamen.

Hoy 20:31

El Seleccionado de Inglaterra ya se encuentra en Santiago del Estero para afrontar el compromiso frente a Los Pumas, correspondiente a la tercera fecha del Nations Championship. La delegación británica arribó este jueves por la tarde al aeropuerto de la ciudad Capital, donde fue recibida por autoridades provinciales.

La comitiva inglesa, encabezada por el director ejecutivo de la Rugby Football Union (RFU), Bill Sweeney, fue bienvenida por el secretario de Deportes de la provincia, Carlos Dapello, quien saludó a la delegación en representación del Gobierno de Santiago del Estero y les deseó una grata estadía.

El encuentro entre Los Pumas e Inglaterra se disputará este sábado desde las 16.10 en el estadio Único Madre de Ciudades, escenario que volverá a recibir un partido internacional de primer nivel y que se prepara para albergar a miles de fanáticos del rugby.

La Rosa llega a Santiago con el objetivo de conseguir un nuevo triunfo en el certamen, mientras que el seleccionado argentino buscará hacerse fuerte como local para seguir creciendo en el Nations Championship, en un duelo que promete emociones y un gran marco de público.