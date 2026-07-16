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SANTIAGO DEL ESTERO | 16 JUL 2026 | 28º
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En vivo: en las presentaciones de Vojvoda y Vaccari, Racing y Defensa y Justicia se miden en busca de los 8vos de la Copa Argentina

La Academia y el Halcón vuelven a la competencia tras el parate mundialista con entrenadores nuevos y el mismo objetivo: avanzar de fase. El partido se jugará desde las 18.45 en el estadio 23 de Agosto de Jujuy.

Hoy 20:45

Racing y Defensa y Justicia se enfrentarán este jueves desde las 18.45 en el Estadio 23 de Agosto, en Jujuy, por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina 2026. El encuentro marcará el regreso oficial de ambos equipos a la competencia tras el receso por el Mundial y tendrá un condimento especial: será el estreno de Juan Pablo Vojvoda y Julio Vaccari como entrenadores de sus respectivos equipos.

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