El Federal A postergó la última fecha de la fase de grupos: cuándo jugará Sarmiento y cómo sigue el torneo

El Consejo Federal confirmó la postergación de la última fecha de la fase de grupos del Torneo Federal A, que estaba prevista para el fin de semana del 18 y 19 de julio. La medida fue adoptada tras la clasificación de la Selección Argentina a las instancias decisivas del Mundial 2026, con el objetivo de evitar la superposición con los encuentros del conjunto nacional.

De esta manera, la jornada que definirá a los clasificados a la Zona Campeonato y a la Zona Reválida se jugará finalmente el fin de semana del 25 y 26 de julio. En tanto, la fecha suspendida será recuperada el miércoles 12 de agosto, sin alterar el cronograma general de la competencia.

Con esta modificación, el organismo mantendrá intacta la planificación de las etapas decisivas del torneo, evitando cambios en la fecha del primer ascenso y en el desarrollo de la Reválida. Así, los equipos tendrán una semana más de preparación antes de afrontar una jornada que será determinante para sus aspiraciones.

En el caso de Sarmiento de La Banda, la postergación le permitirá llegar con más tiempo de trabajo al encuentro que definirá su futuro en el campeonato, en busca de un lugar entre los mejores equipos del Federal A.

Así continuará el Torneo Federal A

Zona Campeonato – Segunda Fase

2 de agosto

8 de agosto

12 de agosto

16 de agosto

23 de agosto

30 de agosto

6 de septiembre

13 de septiembre

20 de septiembre

Tercera Fase

27 de septiembre

4 de octubre

Cuarta Fase

11 de octubre

18 de octubre

Final por el primer ascenso

25 de octubre

Zona Reválida

Primera Etapa

2 de agosto

8 de agosto

12 de agosto

16 de agosto

23 de agosto

30 de agosto

6 de septiembre

13 de septiembre

20 de septiembre

Segunda Etapa

11 y 18 de octubre

Tercera Etapa

25 de octubre y 1 de noviembre

Cuarta Etapa

8 y 15 de noviembre

Quinta Etapa

22 y 29 de noviembre

Sexta Etapa

6 y 13 de diciembre

La reprogramación permitirá que el cierre de la fase regular se dispute con mayor tranquilidad, sin coincidir con la expectativa que genera la participación de la Selección Argentina en la definición del Mundial 2026, y mantendrá sin cambios el calendario de las instancias finales del Federal A.