Javier Milei participará del acto por el 32° aniversario del atentado a la AMIA

El Presidente encabezará este viernes la comitiva oficial en el homenaje a las víctimas del ataque terrorista de 1994.

Hoy 19:07

El presidente Javier Milei encabezará este viernes la comitiva oficial que participará del acto central por el 32° aniversario del atentado terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido el 18 de julio de 1994 y considerado por la Justicia argentina como un delito de lesa humanidad e imprescriptible.

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La ceremonia se realizará desde las 9:45 en Pasteur 633, en el barrio porteño de Once, frente a la sede reconstruida de la mutual. Sin embargo, el acto comenzará puntualmente a las 9:53, con el tradicional sonido de la sirena que recuerda el momento exacto en que explotó el coche bomba hace más de tres décadas.

La conmemoración fue adelantada al viernes 17 de julio, ya que este año el aniversario coincide con el Shabat, jornada de descanso religioso para la comunidad judía. La decisión fue adoptada de manera conjunta por la AMIA, la DAIA y la agrupación Familiares de las Víctimas.

Bajo el lema "Hoy no podemos perder la memoria", el homenaje volverá a poner el foco en el reclamo de memoria, verdad y justicia por las 85 personas asesinadas y los más de 300 heridos que dejó el atentado, una causa que, a 32 años del ataque, continúa sin condenados.

En los últimos días, Milei volvió a referirse al atentado y destacó la importancia de la comunidad judía en el país. "Buenos Aires es la ciudad que alberga la comunidad judía más grande de América Latina", afirmó, al tiempo que sostuvo que ello representa "un orgullo y una gran responsabilidad".

El mandatario también recordó que la capital argentina fue escenario de dos ataques terroristas antisemitas, en 1992 y 1994. "Se cobró un total de 114 vidas. Un acto cobarde y criminal que constituye una marca imborrable en nuestra historia y nos impulsa cada día a buscar justicia por las víctimas", expresó.

Como parte de las actividades previstas para este año, la conmemoración incluirá distintas intervenciones artísticas y culturales impulsadas por la Secretaría de Cultura de la Nación y la AMIA.

Entre ellas se encuentra la inauguración del mural "Pasteur 9.52", una obra de cinco por ocho metros realizada por el artista visual Lucas Lasnier (Parbo), que recrea la fachada original del edificio apenas un minuto antes de la explosión e incorpora dos piedras rescatadas del inmueble destruido.

Además, la AMIA presentó un video institucional inspirado en el lema de este año, dirigido por Lucas Fossati y narrado por Federico D'Elía, que reversiona la canción "Muchachos" para recordar los proyectos de vida que quedaron truncados tras el atentado.

La agenda conmemorativa también incluye la obra teatral "La silla vacía", escrita por Sol Levinton y con locución de Ricardo Darín, que reúne los testimonios de familiares y sobrevivientes para mantener vigente el recuerdo de uno de los ataques terroristas más graves de la historia argentina.