En Termas de Río Hondo es verano todo el año: viví una experiencia cinco estrellas en el Gran Amérian Carlos V

El hotel invita a disfrutar del Brisa Termal Spa, el más grande y moderno del país, junto a una propuesta ideal para toda la familia con pensión completa, entretenimiento y beneficios exclusivos para quienes abonen con Tarjeta Sol y Banco Santiago.

Hoy 19:50

No importa la estación del año. En Termas de Río Hondo, el verano se disfruta los 365 días, y el Gran Amérian Carlos V propone una experiencia única que combina relax, bienestar, gastronomía y entretenimiento para grandes y chicos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Ubicado en el corazón de la ciudad termal, el hotel cinco estrellas ofrece a sus huéspedes el exclusivo Brisa Termal Spa, considerado el spa termal más grande y moderno de la Argentina, con un amplio circuito de bienestar, piscinas termales, áreas de temperaturas, tratamientos y espacios diseñados para vivir una experiencia de descanso incomparable.

La propuesta también está pensada para disfrutar en familia. Durante la estadía, los más pequeños cuentan con Mini Club, mientras que los adolescentes y adultos pueden divertirse en el Play Room y participar de las múltiples actividades recreativas y shows que organiza el hotel, convirtiendo cada jornada en una experiencia diferente.

Además, el Gran Amérian Carlos V ofrece el servicio de pensión completa, con desayuno buffet, almuerzo y cena incluidos, permitiendo que los visitantes solo deban ocuparse de relajarse y disfrutar de cada momento.

Hacé clic aquí para realizar tu reserva

Como beneficio especial, quienes realicen su reserva con Tarjeta Sol o tarjetas del Banco Santiago del Estero podrán financiar su estadía hasta en seis cuotas sin interés, una oportunidad ideal para planificar una escapada de descanso con todas las comodidades de un hotel de primer nivel.

Con instalaciones de excelencia, aguas termales reconocidas en todo el mundo, propuestas para toda la familia y una atención de primer nivel, el Gran Amérian Carlos V invita a descubrir por qué en Termas de Río Hondo siempre es un buen momento para vivir unas vacaciones inolvidables.