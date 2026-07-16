Boca va por el pase a 8vos frente a Sarmiento en el redebut de Arruabarrena

El Xeneize pone en marcha oficialmente el segundo ciclo del Vasco en el banco de suplentes y buscará avanzar a los octavos de final ante un Sarmiento que intentará dar el golpe en Rosario. El encuentro se jugará desde las 21.45 en el Coloso Marcelo Bielsa.

Hoy 12:51

Boca comenzará oficialmente su segundo semestre este jueves cuando enfrente a Sarmiento de Junín por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina 2026. El partido se disputará desde las 21.45 en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa de Rosario y marcará el estreno oficial de Rodolfo Arruabarrena en su regreso al banco xeneize, con la misión de iniciar una nueva etapa con una clasificación.

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El conjunto de la Ribera dejó atrás un primer semestre cargado de frustraciones y apuesta por el regreso del Vasco para recuperar protagonismo. Tras la victoria 1-0 ante Athletico Paranaense en un amistoso de pretemporada, Arruabarrena afrontará su primer compromiso oficial con un equipo que tendrá algunas bajas sensibles. Adam Bareiro y Tomás Belmonte no estarán disponibles, mientras que los refuerzos Álvaro Montero y Sebastián Villa, aunque ya acordaron su llegada, todavía no podrán debutar porque resta formalizar sus incorporaciones.

Del otro lado estará un Sarmiento que también encara un semestre decisivo. El equipo de Facundo Sava necesita sumar confianza para afrontar la lucha por la permanencia, ya que se encuentra comprometido tanto en la tabla de promedios como en la acumulada. El Verde intentará aprovechar la presión que tendrá Boca para sorprender y meterse entre los mejores equipos del certamen.

Para el Xeneize, la Copa Argentina representa una oportunidad de volver a ilusionarse con un título y comenzar a consolidar la idea futbolística de Arruabarrena. Para Sarmiento, en cambio, una victoria significaría un fuerte impulso anímico y una de las grandes sorpresas de la competencia.

Probable formación de Boca: Leandro Brey; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Alan Velasco, Tomás Aranda, Leonel Flores; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Sarmiento: Facundo Sava aún no confirmó el equipo que saldrá a la cancha.

El encuentro comenzará a las 21.45, será arbitrado por Nazareno Arasa, se disputará en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario y contará con transmisión de TyC Sports.