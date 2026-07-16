Denuncian presunto desfalco millonario en una concesionaria y un empleado presentó un pedido de eximición de prisión

La Justicia investiga posibles irregularidades en dólares con la venta de vehículos.

Hoy 07:44

Una denuncia por un presunto desfalco millonario en dólares en la firma Fürth Automotores SA ingresó ayer en la ciudad Capital. En paralelo, a las 20.30 se presentó un pedido de eximición de prisión en favor de Matías Llado, señalado como jefe de ventas de la empresa.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo con la información disponible, la denuncia fue radicada por un abogado local en representación de la firma, con el objetivo de que se investiguen los hechos y se determinen posibles responsabilidades. Llado, en tanto, es asistido por el abogado Miguel Torres.

El caso se da en un contexto marcado por la cesantía de dos empleadas ocurrida esta semana, en medio de versiones sobre un sumario administrativo interno, lo que habría puesto en evidencia posibles irregularidades dentro de la empresa.

Según trascendió, Llado habría sido uno de los primeros en acudir a la Justicia en busca de una eximición de prisión, en el marco de una estructura operativa vinculada a la comercialización de camionetas 4x4, en la que intervienen vendedores, personal administrativo y un gerente general.

Fuentes judiciales confirmaron la existencia tanto de la denuncia como del pedido presentado por la defensa. En este contexto, se prevé la intervención del Departamento Delitos Económicos, que llevará adelante las primeras medidas investigativas.

Entre las tareas previstas, los investigadores buscarán reconstruir el circuito de ventas de vehículos, analizar la documentación respaldatoria y verificar la trazabilidad de las unidades comercializadas. También se pondrá el foco en posibles inconsistencias en los registros, controles internos y movimientos económicos asociados.

Desde el entorno de la firma indicaron que las operatorias vinculadas a la venta de vehículos, especialmente 4x4, podrían haber presentado debilidades en los controles en los últimos años, incluyendo el ingreso de unidades con documentación incompleta.

Mientras tanto, dentro de la empresa se registran tensiones internas, con señalamientos cruzados entre empleados tras conocerse la denuncia. Observadores locales sostienen que las irregularidades podrían remontarse a al menos tres años.

En el plano judicial, el pedido de eximición de prisión será analizado por un juez de Control y Garantías. La Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) deberá fijar una fecha para su tratamiento. En ese marco, el fiscal interviniente definirá si solicita o no la detención del imputado.

En caso de que se promueva la detención, se realizará una audiencia para resolver la situación procesal. Si la eximición es concedida, Llado podrá continuar en libertad mientras avanza la causa, que incluirá la toma de declaración de imputado.

Por otra parte, se espera el arribo de un directivo de la empresa, cuya intervención podría resultar clave para aportar información sobre la operatoria investigada y el manejo de los fondos en cuestión.