Añatuya se prepara para un clima caluroso: temperaturas en ascenso para hoy Jueves 16 de julio de 2026

Hoy en Añatuya, los añatuyenses vivirán una jornada con temperaturas elevadas. El pronóstico anticipa calor intenso durante los próximos días.

Hoy 08:21

La ciudad de Añatuya, en Santiago del Estero, comienza el día con un clima despejado, lo que anticipa una jornada soleada para sus habitantes. Actualmente, la temperatura es de 19.1 °C, aunque la sensación térmica se siente más fresca, rondando los 11.4 °C.

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A medida que avanza el día, se espera que las temperaturas alcancen los 34.1 °C durante la tarde, lo que podría generar una sensación de calor extremo para los añatuyenses. Los vientos del noreste a 18.7 km/h contribuirán a la sensación de calor.

El pronóstico para el resto de la semana indica que mañana, viernes 17 de julio, se prevé un día igualmente soleado, con un rango de temperatura que oscilará entre los 25.1 °C de mínima y 38.2 °C de máxima. Los añadidos de calor son cada vez más notables.

Para el sábado 18 de julio, el clima se mantendrá soleado, aunque las temperaturas bajarán ligeramente, con mínimas de 15.7 °C y máximas de 26.7 °C. Esto ofrecerá un respiro temporal a los añatuyenses.

En resumen, hoy se espera un clima soleado en Añatuya, con temperaturas que variarán entre los 18.8 °C y 34.1 °C. Mantenga su hidratación y protección solar, ya que el calor se hará sentir en las próximas horas.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.