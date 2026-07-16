Encontraron a la madre que se había fugado del hospital con su bebé intoxicada con cocaína

La mujer fue localizada en Posadas tras abandonar el centro de salud con la niña de siete meses, quien había dado positivo por cocaína luego de ser internada por vómitos.

Hoy 08:48

Una bebé de siete meses fue ingresada al Hospital de Pediatría Dr. Fernando Barreyro de Posadas tras detectarse intoxicación con cocaína. El hecho activó la intervención de las autoridades policiales y judiciales locales, y se suma a una serie de episodios similares en distintas provincias, lo que alerta a especialistas y funcionarios.

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De acuerdo con El Territorio, la menor llegó al hospital con vómitos persistentes. Los estudios médicos confirmaron la presencia de cocaína en sangre, lo que motivó el inicio de actuaciones judiciales. Los estudios médicos confirmaron la presencia de droga, llevó a que el área de Trabajo Social dispusiera que la menor permaneciera internada junto a su madre, mientras se daba intervención a los organismos judiciales correspondientes.

Tras ser notificada del diagnóstico, la madre de la bebé se retiró del hospital alrededor de las 17.30, antes de que concluyera la asistencia sanitaria. Efectivos de la Comisaría de la Mujer de Itaembé Miní y de la Comisaría de Villa Cabello desplegaron un operativo para localizar a la mujer y a su hija.

Luego de varias horas, ambas fueron localizadas y trasladadas nuevamente al hospital para la continuidad de los estudios clínicos y la evaluación del estado de salud de la menor. La madre declaró ante las autoridades que había consumido cocaína durante el período de lactancia, lo que habría derivado en la intoxicación de la bebé.

Las fuentes judiciales señalaron que, hasta el momento, no se adoptaron medidas procesales contra los progenitores. Las autoridades aguardan los resultados de los exámenes clínicos para decidir los pasos a seguir respecto a la situación legal de la madre y la protección de la bebé y las eventuales consecuencias legales.