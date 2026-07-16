Javier Milei seguirá la final desde Olivos: "No voy a romper la cábala"

El Presidente afirmó que repetirá la rutina que sostuvo durante el Mundial y expresó su confianza en que la Argentina pueda vencer a España.

Hoy 09:15

Tras la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026, el presidente Javier Milei confirmó que no viajará a Nueva Jersey para presenciar el encuentro decisivo frente a España. En cambio, seguirá el partido desde la Quinta de Olivos, tal como aseguró que hizo durante todo el torneo.

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En una entrevista con Radio Mitre, el mandatario reveló que mantendrá una particular cábala para la final. “Vamos a seguir mirándolos desde Olivos, miré todos los partidos ahí. Lo miro siempre con una campera de la petrolera que ya saben y ganamos, no me la saqué nunca más”, contó entre risas.

Incluso recordó que, durante la semifinal ante Inglaterra, se quitó la campera porque tenía calor y, en ese momento, llegó el descuento del conjunto inglés, por lo que decidió no volver a sacársela.

Milei también se refirió al posible regreso del seleccionado al país una vez finalizado el Mundial y aseguró que el Gobierno nacional pondrá la Casa Rosada a disposición del plantel para realizar los festejos si así lo considera conveniente. En ese sentido, remarcó que la decisión será exclusivamente de los jugadores y del cuerpo técnico. “Nadie le va a cogotear la fama”, afirmó al explicar que el Ejecutivo acompañará la determinación que tome la delegación argentina.

A través de su cuenta de X, el Presidente celebró la victoria por 2-1 frente a Inglaterra apenas finalizó el encuentro disputado en Atlanta. “¡VAMOS ARGENTINA CARAJO…!!!”, escribió luego de la remontada conseguida con los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, que sellaron el pase del equipo de Lionel Scaloni a una nueva final del mundo.

Durante la entrevista, Milei buscó separar el resultado deportivo del histórico reclamo argentino por las Islas Malvinas. En esa línea, sostuvo que el partido frente a Inglaterra debía entenderse únicamente desde lo futbolístico y destacó que la cuestión de soberanía debe abordarse por la vía diplomática. “Es un partido de fútbol, hay que entender eso. No hay que mezclar. En eso fue muy claro Scaloni, fueron muy claros los excombatientes", expresó.