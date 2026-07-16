Cómo llegó a manos de la Selección la bandera de Malvinas que recorrió el mundo

El trapo con la frase “Las Malvinas son argentinas” habría sido pintado sobre una sábana de hotel y arrojado desde la tribuna tras el triunfo ante Inglaterra.

Hoy 09:56

La bandera con la frase “Las Malvinas son argentinas” que mostraron los jugadores de la Selección argentina tras eliminar a Inglaterra del Mundial 2026 tuvo una historia tan improvisada como simbólica: según una versión viral en redes sociales, habría sido pintada sobre una sábana de hotel y terminó en manos del plantel después de ser arrojada desde la tribuna.

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La imagen recorrió el mundo apenas finalizó el 2 a 1 de Argentina sobre Inglaterra en Atlanta. En medio de los festejos por el pase a la final ante España, Giovani Lo Celso desplegó sobre el césped una bandera blanca con letras negras, rodeado por varios compañeros, en una escena que rápidamente se transformó en una de las postales de la noche.

La pregunta que se hizo viral fue cómo había llegado esa bandera al campo de juego, ya que en la previa se había advertido que no podrían ingresar elementos con mensajes políticos. La explicación que tomó fuerza surgió en X, donde una usuaria identificada como miuchi (@Milo20154) respondió: “La pintó el primo de mi cuñada, es un pedazo de sábana del hotel”.

Esa versión coincide con lo que contó Gonzalo Montiel después del partido. Consultado por la aparición de la bandera, el defensor reveló: “Justo cayó una ahí y los chicos la agarraron. Así que nada, contento”.

La escena tuvo una carga especial por el rival y por la historia. Argentina e Inglaterra volvieron a cruzarse en un Mundial en un partido atravesado por el recuerdo de Malvinas, la guerra de 1982 y una rivalidad futbolística que tuvo su capítulo más fuerte en México 1986, con los goles de Diego Maradona.

Después del encuentro, Leandro Paredes fue consultado por la bandera y respondió: “Y siempre serán argentinas”. Lautaro Martínez, autor del gol del triunfo, también reconoció que para el plantel no había sido un partido más: “Tratamos de dejarlo atrás, pero para nosotros era un partido especial”.

Lisandro Martínez también se refirió al impacto emocional de la imagen y aseguró: “Me imagino a un veterano de Malvinas viendo eso y llorando”. Además, remarcó que los jugadores “mostraron esa bandera y afirmaron que las islas nos pertenecen”.

El gesto generó repercusión inmediata en Inglaterra y podría derivar en una sanción de FIFA, ya que el Código de Conducta de los Estadios prohíbe el ingreso de banderas, pancartas o elementos de contenido político, ofensivo o discriminatorio.

Así, una bandera presuntamente pintada de apuro sobre una sábana de hotel pasó de la tribuna al césped, de las manos de los hinchas a las de los jugadores, y de Atlanta a una postal mundial cargada de historia, emoción y polémica.