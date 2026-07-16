"Calentá que entrás": el pedido de los fans de Lali para que vuelva a cantar el Himno en la final

La cuenta de la fiesta Polenta recordó su presentación en Qatar 2022 con una foto en el estadio Lusail y alimentó la ilusión de sus seguidores.

Hoy 10:48

Lali Espósito reaccionó en las redes sociales al ver que sus fanáticos empezaron a pedirle que vuelva a cantar el Himno Nacional Argentino en la final del Mundial 2026.

El equipo de Lionel Scaloni derrotó a Inglaterra este miércoles en Atlanta y consiguió el pase a la final. En medio de la euforia, muchos usuarios recordaron la presentación que la artista pop había hecho en Qatar 2022 cuando la Selección argentina le ganó a Francia.

En ese contexto, la cuenta de Instagram de la fiesta Polenta compartió una foto de Lali tomada hace cuatro años en el estadio Lusail, antes de que la Argentina levantara la Copa del Mundo.

“Calentá que entrás”, escribieron sobre la imagen en clara referencia a la posibilidad de que vuelva a ser convocada para la final del próximo domingo.

La publicación no pasó inadvertida para la propia Lali, que decidió comentar con una frase que rápidamente llamó la atención de sus seguidores. “LPM”, escribió, dando a entender los nervios y la emoción que le generó.

Su comentario recibió más de 11 mil “me gusta” de internautas que quieren que la artista vuelva a entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino.

“Es nuestra cábala”, reaccionó un internauta. “Te lo pide el pueblo argentino”, “Dale nena, sacá los pasajes”, “Sabés que sí”, “Para vos, Dua Lipa”, “Faltás vos nomás” y “Aguante Lali cantando el himno”, fueron otros de los mensajes que circularon.