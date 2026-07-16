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SANTIAGO DEL ESTERO | 16 JUL 2026 | 16º
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Enzo Fernández defendió a Valentina Cervantes tras las críticas por la previa ante Inglaterra

El mediocampista de la Selección argentina salió en respaldo de su pareja luego de la polémica que generaron sus declaraciones antes de la semifinal del Mundial.

Hoy 09:02
Valentina C-Enzo Fernández

Tras la victoria de Argentina ante Inglaterra, Enzo Fernández defendió a su novia, Valentina Cervantes, de las críticas que había recibido en la previa del partido por haber declarado que sus hijos no iban a saltar si en la cancha se cantaba el icónico cántico “el que no salta es un inglés”.

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Fernández aseguró que las palabras de su pareja no tuvieron mala intención y aclaró que estuvieron dirigidas a las personas que forman parte de su vida cotidiana en Londres.

“Lo que dijo mi mujer no fue de mala intención ni nada, solo que respetamos a la gente que nos ayuda en casa, que son personas inglesas", aclaró el mediocampista del Chelsea.

En ese sentido, agregó: “Sabemos toda la historia que hay detrás del partido, lo único que queríamos era llegar a la final”.

“Nosotros lo que hacemos es defender a nuestro país, hacer lo mejor por todos los argentinos que queríamos llegar a la final. Por todos los caídos en Malvinas”, expresó Fernández, visiblemente molesto por los cuestionamientos.

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