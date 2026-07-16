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SANTIAGO DEL ESTERO | 16 JUL 2026 | 19º
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Margot Robbie se suma a las candidatas para interpretar a Emma Frost en el reinicio de los X-Men

La actriz estaría en el radar del estudio junto a otras figuras como Sydney Sweeney y Sabrina Carpenter para dar vida a la icónica mutante conocida como la Reina Blanca.

Hoy 09:44

Margot Robbie habría ingresado en la lista de candidatas de Marvel Studios para interpretar a Emma Frost en el próximo reinicio de los X-Men dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

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Según trascendió, la actriz se encuentra entre los nombres que el estudio estaría evaluando para encarnar a la poderosa mutante telepática, un personaje que se caracteriza por su inteligencia, su capacidad de manipulación y su compleja moralidad.

Robbie compartiría la consideración de Marvel con otras actrices mencionadas por los fanáticos, como Sydney Sweeney y Sabrina Carpenter, en una búsqueda que apunta a encontrar una intérprete capaz de representar a la llamada “Reina Blanca” de los X-Men.

Emma Frost es una de las figuras más reconocidas del universo mutante de Marvel. Creada en 1980 por Chris Claremont y John Byrne, comenzó como una antagonista de los X-Men y con el tiempo se convirtió en una aliada fundamental del equipo, formando parte de los grupos más importantes de la franquicia.

El personaje posee habilidades telepáticas de alto nivel y la capacidad de transformar su cuerpo en una forma de diamante orgánico, además de destacarse por su estilo sofisticado y su personalidad ambigua.

Por el momento, Marvel Studios no confirmó oficialmente el elenco del nuevo proyecto de X-Men, aunque la incorporación de los mutantes al MCU es una de las etapas más esperadas por los seguidores de la franquicia.

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