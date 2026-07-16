La Banda se despide de la niebla: calor a la vista para hoy Jueves 16 de julio de 2026

Los bandeños experimentan hoy una transición climática, dejando atrás la niebla matutina para dar paso a un día soleado y cálido. Las temperaturas comenzarán a aumentar significativamente en los próximos días.

Hoy 08:11

La Banda, en Santiago del Estero, amaneció hoy con una niebla densa que ha cubierto la ciudad, pero se espera que esto cambie drásticamente a lo largo del día. La temperatura actual es de 10.1 °C, con una sensación térmica similar y una humedad del 100% que hace que el clima se sienta particularmente fresco.

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Con el transcurrir de las horas, los bandeños podrán disfrutar de un clima soleado y cálido, ya que se anticipa que la temperatura alcance un máximo de 33.1 °C durante la tarde. Este cambio marcará un contraste considerable con la mañana, donde la niebla fue protagonista.

El viento, que sopla a 4.3 km/h del norte, también se espera que contribuya a la mejora del clima a medida que avanza el día. Esta combinación de sol y temperaturas en aumento hará que muchos busquen actividades al aire libre.

En los días siguientes, el clima se mantendrá soleado y cálido, con temperaturas que continuarán en ascenso. Para el viernes 17 de julio, la mínima será de 17.1 °C y la máxima podría alcanzar los 40.7 °C, por lo que se recomienda a los bandeños prepararse para un clima extremo.

Finalmente, el pronóstico para el sábado 18 de julio indica que las temperaturas oscilarán entre 15.2 °C y 26.4 °C, manteniendo la tendencia de días soleados. Los bandeños deben estar atentos a las recomendaciones meteorológicas para disfrutar de este clima caluroso de manera segura.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.