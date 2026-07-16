El licenciado Osvaldo Granados hizo un paréntesis en sus habituales análisis económicos para referirse al histórico triunfo de Argentina frente a Inglaterra en las semifinales de la Copa del Mundo.

Hoy 08:23

El licenciado Osvaldo Granados realizó un paréntesis en sus habituales análisis económicos para referirse al histórico triunfo de la Selección Argentina frente a Inglaterra en las semifinales de la Copa del Mundo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Después del partido de ayer, la autoestima de los argentinos está por los cielos”, expresó Granados en Radio Panorama, y sostuvo que el resultado tuvo un fuerte impacto en el ánimo nacional.

“La autoestima argentina subió 7 mil%. Nunca fue un partido más, no por la demagogia de Villarruel, porque las Malvinas se reclaman de otra manera y se consiguen con las relaciones exteriores. Está bárbaro que hayan sacado la bandera, porque para los veteranos fue una caricia en el alma”, afirmó.

Al analizar el desempeño del equipo argentino, destacó la actitud ofensiva mostrada durante el encuentro. “El mejor título es de un diario de Portugal, que dice que la audacia de ir al frente le ganó a los que quieren defenderse. Esa es la realidad, porque si nos tocó vivir en esta época, lo tenemos que vivir así, poniendo todo”.

“La forma de jugar, entregando todo, es lo que me gusta. Cuando sos medroso y querés cuidar lo que tenés, eso no sirve”, agregó.

Granados consideró que Argentina disputó uno de sus mejores momentos del torneo. “Ayer ganamos con fútbol, fue el mejor segundo tiempo de Argentina en todo el Mundial”, sostuvo, y destacó el rendimiento de algunos futbolistas: “Levantaron Enzo y Mac Allister, cuando están bien cambia el equipo y te pasan por encima”.

De cara a la final frente a España, Granados anticipó un encuentro equilibrado. “Es otra cosa, vamos a ver un fútbol muy bien jugado. Lo veo muy parejo aunque ellos lo dan por ganado”, señaló.

En ese sentido, remarcó el nivel colectivo del seleccionado europeo: “Tenemos que jugar con un equipo muy bueno, con una posesión terrible. Guardiola les cambió la mentalidad, es cierto, pero ahora nuestra autoestima está por los cielos”.



Finalmente, se refirió a la rivalidad histórica en torno a Lionel Messi: “Los madrileños siempre odiaron a Messi porque para Barcelona siempre les ganó los partidos”.