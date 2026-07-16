¡Hola vacaciones de invierno! El CCB propone un fin de semana dedicado a los más pequeños

El Centro Cultural del Bicentenario preparó un finde pleno de diversión, entretenimiento y pura alegría.

Hoy 08:09

Comenzando las vacaciones de invierno, este sábado 18 de julio habrá cine infantil en el auditorio de la institución. A las 16,30 hs., se proyectará La película “Intensa-Mente 2”, que vuelve a sumergirse en la mente de la flamante adolescente Riley. Nuevas emociones en una propuesta que los niños disfrutarán.

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A las 18,30 hs se exhibirá “Zootopia 2” en la cual, Judy y Nick se encuentran tras la retorcida pista de un misterioso reptil que llega a Zootopia y pone patas arriba la metrópolis de los mamíferos, en un cúmulo de situaciones atractivas.

Al finalizar ambas películas, los niños presentes podrán encontrarse en el Hall Central, con sus personajes favoritos, compartir el momento, tomarse fotografías y dialogar con ellos, mientras disfrutan de los Pintacaritas que tanto deleitan a los niños.

Por su parte, el domingo 19 de julio habrá dos funciones del grupo Sombras y Trapos, a las 17 y a las 18.15 horas, en el Auditorio. Sombras y Trapos presentarán “Las Aventuras de Jorgito” que relata la historia de un niño que en sus vacaciones, en la casa de su abuela, genera problemas, ya sea jugando al futbol, poniendo música, cantando y hasta situaciones complicadas con el perro del vecino.

Posteriormente, a las 19,30 hs, en el auditorio, se presentará teatro para niños “Los cuentos de Serapia”. La Abuela Serapia cuenta cuentos infantiles santiagueños acompañada de títeres.

Una vez finalizado el teatro, en el Hall central estarán nuevamente los Pintacaritas para cerrar un fin de semana a toda diversión.

El CCB invita a todos los niños a compartir dos tardes emocionantes y entretenidas junto a sus familias.