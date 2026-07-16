Montenegro, tras la continuidad de Inde en la Liga Argentina: "El objetivo es mantener al club en la categoría"

El entrenador del conjunto santiagueño habló tras confirmarse la participación del club en la Liga Argentina 2026/27 y aseguró que el principal objetivo será sostener la categoría, con un proyecto basado en jóvenes y jugadores de la provincia.

Hoy 19:24

Con la confirmación de que Independiente BBC disputará finalmente la Liga Argentina 2026/27, el entrenador Javier Montenegro comenzó a delinear el proyecto deportivo para la próxima temporada. Luego de la incertidumbre generada por el anuncio inicial de no participar, el club continuará en la segunda categoría del básquet nacional y ya trabaja en la conformación del plantel.

En diálogo con "100% Básquet", por Canal 14 de TIC, Montenegro explicó que el equipo afrontará un año con una clara apuesta al desarrollo de jugadores jóvenes, aunque sin perder de vista la competitividad.

"Estamos muy contentos de poder seguir en la Liga Argentina una temporada más. Sabemos que será un campeonato muy duro, por eso pensamos en una temporada de transición, donde los chicos tengan la oportunidad de jugar. El gran objetivo será mantener a Independiente en la categoría", señaló.

Respecto al armado del plantel, el entrenador confirmó la continuidad de Amicucci y adelantó que buscarán reforzarse con jugadores que no tengan lugar en los planteles de Olímpico y Quimsa, aprovechando la buena relación con ambas instituciones.

"Amicucci seguirá formando parte del proyecto. También vamos a buscar chicos que no sean tenidos en cuenta en Olímpico y Quimsa para sumarlos al equipo. Además, Fabián Daverio me acompañará en este nuevo proceso. Queremos ser un equipo competitivo durante toda la temporada", afirmó.

Por último, Montenegro habló del significado especial que tiene conducir al club de sus amores y reconoció que vive este desafío con una mezcla de orgullo y responsabilidad.

"Es una presión distinta porque soy un hincha fanático de Independiente y estoy presente todos los días en el club. Estoy muy feliz por esta oportunidad y la asumo con muchísima responsabilidad", concluyó.

Con el panorama ya definido, Independiente BBC iniciará la preparación para una temporada en la que buscará consolidarse en la Liga Argentina, apostando al crecimiento de sus jóvenes talentos y a un proyecto sustentable de cara al futuro.