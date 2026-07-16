El Banco Central superó los USD 12.500 millones en compras de divisas durante 2026

La autoridad monetaria sumó otros USD 230 millones este jueves y alcanzó 128 jornadas consecutivas con saldo comprador. En la semana acumuló más de USD 1.100 millones, mientras el dólar oficial registró una leve suba.

Hoy 18:31

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) continúa fortaleciendo sus reservas y este jueves compró USD 230 millones, alcanzando 128 ruedas consecutivas con saldo positivo en el mercado cambiario.

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Con esta nueva adquisición, la entidad ya acumula compras por USD 12.570 millones en lo que va de 2026, superando el objetivo de acumulación previsto para esta etapa del programa económico. Solo en la presente semana, el organismo incorporó USD 1.115 millones a sus reservas.

El ingreso de divisas estuvo impulsado principalmente por las liquidaciones del sector agroexportador, la actividad energética y la minería, además de emisiones de deuda realizadas por empresas y provincias en los mercados internacionales, lo que permitió al Banco Central captar una parte importante de esos dólares.

Durante junio, la autoridad monetaria redujo el ritmo de intervención para aliviar la presión sobre el mercado cambiario, en un contexto de mayor demanda de divisas y de una suba del dólar oficial superior a la inflación mensual. Aun así, las compras del mes alcanzaron los USD 1.418 millones, mientras que en julio ya suman USD 1.405 millones.

Las reservas internacionales cerraron la jornada en USD 48.531 millones, tras registrar una baja diaria de USD 62 millones. La disminución se explicó, en parte, por el pago de importantes compromisos de deuda que hicieron retroceder el stock luego de haber superado los USD 49.000 millones la semana pasada.

En el mercado cambiario, el dólar mayorista avanzó $1,50 y cerró en $1.476, con un elevado volumen de operaciones impulsado por las liquidaciones de exportaciones. En lo que va de julio, el tipo de cambio oficial acumula una baja del 0,4%.

Por su parte, el dólar minorista se mantuvo sin cambios en $1.495 para la venta en el Banco Nación, mientras que el dólar blue retrocedió cinco pesos y finalizó la jornada en $1.525.

Desde el equipo económico sostienen que la estrategia de compra de divisas busca fortalecer las reservas internacionales, mientras el Tesoro absorbe parte de la emisión de pesos mediante colocaciones de deuda para contribuir a la estabilidad cambiaria y contener la inflación.